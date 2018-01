Macau TJK Koşusu

Macau Jockey Club tarafından TJK adına bu yıl beşinci kez düzenlenen The Jockey Club of Turkey Goodwill Cup, Macau’da gerçekleştirildi. Koşuyu bu yıl; Yip Yuk Kit, Yin Kek Kiong & Shiu Sun Hin Henry’nin sahibi olduğu, W.H. Tse tarafından antrene edilen 6 yaşındaki safkan MASTER OF CHEERS jokeyi L.C. Corrales ile kazanmayı başardı. Koşuda ikinciliği, ONE BELT ONE ROAD elde ederken, MY FORTUNE STAR üçüncü, PORCINI isimli safkan ise tabelayı tamamlayan isim oldu. Koşu sonrası düzenlenen törende koşuyu kazanan atın ilgilisine, antrenörüne ve jokeyine ödüllerini, TJK At Sağlığı ve Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Dr. N. Emre Gür verdi.

