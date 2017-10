Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde yer alan ve 2000 yıl önce at yarışı kurallarının yazıldığı Lukuyanus Anıtı’nda ilk kez, Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Beyşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Atlı Dayanıklılık Yarışmaları düzenlendi. Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde bulunan Avşar Mahallesi’nde, Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Binicilik Federasyonu ve Beyşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle iki gün süren etkinlikte Atlı Dayanıklılık Yarışmaları yapıldı. Etkinliğin son günü düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Tören sonrası, 2000 yıllık Lukuyanus anıtı ziyaret edilerek toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

60 kilometre, 48 kilometre ve 10 kilometre mesafede olmak üzere 3 kategoride düzenlenen yarışlarda, toplam 27 katılımcı yarıştı. 10 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışmaya, TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın ve Genel Müdür Yardımcısı Burak Konuk katıldılar.

TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci’nin yaptığı konuşmasında, “Bugün burada, 2 bin yıllık bir tarihi yeniden yaşamak üzere bir aradayız. Bildiğiniz gibi, tarih boyunca at’lar insanoğlunun en önemli yoldaşı oldu. Ancak hiç şüphesiz, Türkler için at’ın yeri çok daha farklı… Şu an bizlerle burada bulunan, değerli Profesör Hasan Bahar hocam ve kıymetli ekibi, önemli bir araştırma gerçekleştirerek tarihte yazılmış en eski at yarışı kurallarını Lukuyanus Anıtı’nda buldular. Roma döneminde, genç yaşta hayatını kaybeden Lukuyanus isimli binici anısına yaptırıldığı ortaya çıkan bu anıta yazılan kurallar, yarışların o dönemde de At’ların asil dünyasıyla uyum içinde olan centilmenlik kuralları içinde gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Her yıl tekrarlayarak gelenekselleştirmeyi ve ayrıca bu vesile ile ülkemiz turizmine katkılar sağlamasını umut ettiğimiz yurt dışından katılımcılarında olduğu Uluslararası Lukuyanus Atlı Dayanıklılık Yarışmaları’nın ödül törenini uluslararası katılımcılar ile birlikte ilk kez gerçekleştiriyoruz. Bizi yalnız bırakmayarak bu Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına katılan tüm binicilerimizi ve Bugün burada bizimle olan ve bu anı paylaşan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum…” dedi.