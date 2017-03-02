Lozan Koşusu’nda zafere SAADIN GÜCÜ uzandı

5 Şubat Pazar günü, Ege’nin incisi İzmir Şirinyer Hipodromu, sezonun önemli randevularından birine daha ev sahipliği yaptı. Geçmiş koşu performansları parlak 4 yaşlı safkan Arap atlarının birincilik mücadelesi verdiği 2017 yılı Lozan Koşusu‘nu (Açık-G3/DHÖ) Uğur Kazancı‘nın sahibi olduğu doru erkek safkan SAADIN GÜCÜ (İzbatur – Allıbahar / Sideways) kazanmayı başardı. Halis Karataş ile bu önemli mücadeleye katılan SAADIN GÜCÜ, 4 koşu aranın ardından yeniden birincilik elde etmeyi başardı. Safkan ayrıca, Aziziye Koşusu (G2), Kazım Karabekir Koşusu (G2) ve İhsan Atçı Koşusu (KV-6) koşuları galibidir.