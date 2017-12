“KURGANDAKİ MEDENİYET: PAZIRIK“ PROJESİ

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nün projelerinden “Kurgandaki Medeniyet: Pazırık” ile belki de ülkemizde ilk kez bu kadar geniş bir koleksiyonda, geleneksel Türk sanatı olan keçenin ilk ve en güzel örnekleri sayılabilecek keçe eyer örtüleri, çapraklar, at maskeleri, koşum takımları aslına uygun yapılıp Türk sanatına kazandırılacaktır.

İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü; Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olup geleneksel Türk sanatlarını araştırma, tasarım, üretim ve tanıtım yoluyla gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, sektöre kalifiye eleman yetiştiren yaygın eğitim kurumu. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü çok farklı sanat dallarında çalıştığı projelerle kültür-sanat gündemimizde yer almaya devam ediyor.

Pazırık Kurganları; Güney Sibirya’da Altay Dağları’nın eteğindeki UKOK yaylasında, PAZIRIK vadisinde yer alan arkeolojik bir alandır. Kurgan, Türkçe bir kelime olup; mezar tepesi, tepe, yerleşme, şehir anlamlarında kullanılmıştır. Kurganlar, başta Türkler olmak üzere Orta Asya topluluklarının kültürlerinin ortak ürünüdür.

Pazırık Kurganları 18. yüzyıldan günümüze kalan, atlı bozkır kavimlerinin kültürel manada yegâne anıtları niteliğinde olması nedeniyle oldukça önemlidir. M. Ö. 5-4. yüzyıllara ait olduğu düşünülen Pazırık Kurganı, Türk yaşam tarzı ve kültürüne dair bugüne kadar en nadide ve kapsamlı ürünleri bünyesinde barındıran, tüm dünyada yankı uyandıran harikulade bir mirastır. Menşei konusunda farklı yaklaşımları olmasına rağmen, Pazırık Kurganlarında gömü âdetleri, giyim-kuşam, gündelik hayat ve bugünkü inanışlarımızın kökenleri gibi birçok konuda aydınlatıcı bilgilere ulaşılmaktadır.

Altay Bölgesindeki Pazırık vadisinde yapılan çalışmalar 1990’lı yılarda Natalia Polasmak ve Viladamir Kubarev’in başkanlığını yaptığı Rus Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü tarafından başlatılmıştır. Daha önce yapılan çalışmalarda kırk olarak belirlenen kurgan sayısı son dönem çalışmalarıyla beraber yüz elliyi bulmuştur.

Pazırık Kurganlarındaki buluntular arasında, sayısal çoğunluk açısından ilk sırada at ve onunla ilgili koşum takımları yer almaktadır. Pazırık buluntularında atla ilgili eserlerin yoğun olması, at gömülerinin sayısal çoğunluğunun yanı sıra atların, koşum takımlarıyla süslenmiş olarak gömülmesinden kaynaklanmaktadır. Ana malzemesi ahşap ve deri olan bu tür eserler, dış yüzeyleri üzerine çeşitli altın ve gümüş gibi maddelerle yapılan aplikler ve kaplamalarla dekore edilmiştir.

Pazırık Kurganları’dan çıkan eserler Rusya’nın en önemli ve dünyanın en zengin müzelerinden biri olan St. Petersburg’daki Ermitaj Müzesi’nde sergilenmektedir.

Pazırık buluntuları arasında sayısal yoğunluk açısından ikinci sırada yer alan grup ise keçe örtüler ve kaplamalar ile dokuma halı ve kilimlerdir. Keçe örtüler mezar içine konulan buluntuların yanı sıra mezar odasının dizaynında da kullanılmıştır. Ayrıca dünyanın en eski yığma halısı olarak değerlendirilen, nitelik açısından zengin ve çok çeşitli bir yapıya sahip olan “Pazırık halısı”, V numaralı kurgandan çıkarılmış olup her 10 santimetrekarede 36.000 düğüm bulunmaktadır. Dünyanın en eski halısı olarak nitelendirilen Pazırık halısı, Ermitaj Müzesi‘nde sergilenmektedir.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, Kurgandaki Medeniyet Pazırık Projesi ile geleneksel sanatlarımızı dünyaya tanıtmak, ülkemizde unutulan keçe kültürüne duyarlılık kazandırmak, atlı kültür medeniyetinin gündeme gelmesini sağlayarak sanat ve spor alanında ilgi uyandırmak ve sonunda ortaya çıkan sanat ürünlerini yurt içi ve yurt dışında sergi, fuar vb. organizasyonlarla beğeniye sunmayı amaçlıyor.

