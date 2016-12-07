Avrupa’da yaşamını sürdüren Milli binici Kumru Say, Oldenburg Almanya’da katıldığı CSIAm-B 125cm yarışmasında Snoopnose isimli atıyla birinci oldu.
Kumru Say
07 Aralık 2016 by Kaplanmedya in At Haber - No Comments
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Derin Demirsoy
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Derin Demirsoy