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Kumru Say Ulusal Yarışmalarda

02 Mayıs 2017 by in At Haber - No Comments
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11 – 12 Nisan 2017 tarihlerinde Vechta Almanya’da düzenlenen Ulusal Engel Atlama yarışmaları kapsamında Milli Sporcumuz Kumru Say ve atı ‘Snoopnose’ ile 130 cm yarışmasında birinci oldu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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