http://3applesphotography.com/

Kulüpler

29 Aralık 2010 by in Rehber Kulüpler Rehber - 1 Comment

Kulüplerin Listesi

 KULÜPLER
Kulüp İsmi Kulüp Başkanı Kulüp Müdürü Kulüp Adresi
Tel Fax E-posta
Adana Atlıspor Kulübü A.Esat TUĞBERK Güray GÜRSOY Kışla Mah.M.Özhan Bulvarı Üzeri No 207 Yüreğir /ADANA
322 323 65 23 322 323 77 03 adanaatlispormynet.com
Ankara Atlıspor Kulübü Sencer GÜNEŞSOY Metin UZUN Çiftlik Cadd.No:22 Beştepe / ANKARA
312 213 21 92 313 212 79 78 info04@aask.org.tr
Ankara Binicilik İhtisas Kulübü Mehmet AZİZOĞLU Çiftlik Cadd.No:34 Beştepe / ANKARA
312 222 74 95 313 223 82 32 info@ankarabinicilik.org.tr
Antalya Akdeniz Genç.ve Spor Kl. Mehmet KOCA Ferhat ZEYBEK Gürsu mah. Akdeniz Bulvarı turkısh cafe altı no:360 Konyaltı/ANTALYA
243 229 38 45 243 229 38 45 ferhatzeybek@yahoo.com
Atlıpolis Eğitim Merkezi Emn.Amr.Süleyman MEMİŞ . Saim Önhon Kapalı Maneji Yanı Çiftlik Cadd.No:22 Beştepe / ANKARA
312 222 86 53
Başkent Binicilik Kulübü M.Servet KIZILKAPLAN Volkan YILDIRIM Balıkpınar Köyü Mevkii Gölbaşı/ANKARA
0312 499 40 72 0 312 499 40 72/130 bbk@capitalcountry.com
Bursa Atlıspor Kulübü Selçuk YEDİKARDEŞ İbrahim YASSILAR Binicilik Tesisleri Atıcılar/Bursa
224 250 08 93 224 271 51 18 selcuk@sykteks.com
selcuk.yedikardes@bursaatlispor.com
info@bursaatlispor.com
Bursa Binicilik İhtisas Kulübü Şaziye SEZGİNER Veysel Yağcıoğlu Karapınar Mah. Karapınar Cad.No:135 Yıldırım/BURSA
224 331 74 74 225 331 74 74 saziyesezgine@my.net.com
Eskişehir Atlıspor Kulübü Can PAK Ahmet KARAMAN Eskişehir Kütahya Kara Yolu Üzeri 18. Km Takmak Köyü Mevkii 26170 Eskişehir
222 413 21 21 222 413 22 94 canpak@erfaltd.com
info@eskisehiratlispor.com
GS Spor Kulübü Binicilik Şubesi Özhan CANAYDIN Celal ASLIER Üçyol Mevkii 80670 Maslak/İSTANBUL
532 437 81 93 212 227 15 40
Ballıca Atlıspor Kulübü Nur TÜRKAY . Ballıca Köyü Pendik/İSTANBUL
216 437 70 77
217 437 70 78		 212 437 70 80 horseland@superonline.com
İstanbul Avcılık ve Atıcık İht.Kulü. Fikri KURTULUŞ . Poligon Mah Poligon Cad. No:1 İstinye/İSTANBUL
212 277 89 05 212 278 48 67 info@istav.org
İstanbul Atlıspor Kulübü Fevzi ATABEK Rahmi BÖREK Üçyol Mevkii 34347 Maslak/İSTANBUL
212 276 20 56
212 286 38 40		 212 276 27 26 info@istanbulatlisporkulubu.com
İzmir Atlıspor Kulübü Arif KURTEL Uğur Mumcu Cad. No: 126 Koşuyolu Buca/İZMİR
232 487 31 95
232 426 81 51		 232 426 81 51 izmiratlispor@hotmail.co
K.Kuvvetleri Atlıspor Eğt.Mrk.Kom. Yrb.Rıdvan BAL K.Kuvvetleri Atlıspor Eğt.Mrk.Kom.Kırazlıdere Bahçelievler/ANKARA
312 418 30 58 312 418 09 39 asem@kho.edu.tr
Kemer Atlıspor Kulübü Cavit ERSOY Mahir BAŞDOĞAN Uzunkemer Mevkii Göktürk Köyü 34993 Eyüp/İSTANBUL
212 239 72 00 212 239 81 71 mahirbasdogan@kemercountry.com
equestrian@kemercountry.com
Klassis Atlıspor Kulübü Ahmet Hamoğlu Boğaç YILMAZ Seymen Köyü Atıntepe Mevkii 34490 Silivri/İSTANBUL
212 710 13 10 212 710 13 39 mg@klassis.com.tr
Koceli Atlıspor Kulübü Metin ALAN Sema ÖZLER Fuar içi Atlıspor Kulübü Koceli
262 321 98 98 263 321 98 98 bilgi@kocaelibinicilik.com
Mersin Atlıspor Kulübü Selim NURLU . Esenbağlar Mah.1046 Sok.Eski Mezitli/MERSİN
324 357 11 61 mersinatlisporklb@mynet.com
Samandıra Atlıspor Kulübü Hulusi SEVEN Sabahattin HORASAN Ertuğrul mah.Ebubekir Cd.Seven Et Kom.Samandıra/İSTANBUL
216 311 43 33 216 311 20 51 sencerhorasan@hotmail.com
Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü Prof.Dr Süleyman OKUDAN Vet.Doç.Dr. Emrulah Eken Selçuk Üniversite Kampüsü, Veterinerlik Fakültesi Konya
332 223 36 17 332 241 00 63 eeken@selcuk.edu.tr
Tulya Kurtulan AtlısporKulübü Tulya Kurtulan AtlısporKulübü . Gümüşdereköyü-Sarıyer-İSTANBUL
212 203 83 32 212 203 85 47 info@ponyclubist.com
TED Konya Binicilik Kulübü Hasan ÇAVUŞOĞLU Beynur TURKOĞLU Ankara yolu 20 Km Karatay/KONYA
332 271 33 33 332 271 33 33 ragib@tisaninsaat.com.tr
Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü Kasım KOLCUOĞLU Mehmet KOÇ Üçyol Mevkii 80670 Maslak/İSTANBUL
212 276 22 21 212 276 29 95 info@sipahiocagı.com
so1913@hotmail.com
Sivas Binicilik İhtisas Kulübü Nusret AKÇA . Belediye Çarşısı Fenni Gözlükçü SİVAS
346 223 32 77 346 227 30 53
Uludağ Üniv. Spor Kulübü Prof Dr. Mustafa YURTKURAN Prof.Dr.Kamil SEYREK İNTAŞ Uludağ Üniv. Spor Müdürlüğü Görükle Kampüsü Bursa
224 23 43 643 224 234 76 55 profdrkamil@gmail.com
The following two tabs change content below.

Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
  • pinterest
  • facebook
  • twitter
  • google
  • delicious
  • digg
  • linkedin
  • stumbleupon

Related Posts

1 Comment

  • Mr WordPress

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Comments are closed

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.