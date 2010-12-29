Kulüplerin Listesi
|KULÜPLER
|Kulüp İsmi
|Kulüp Başkanı
|Kulüp Müdürü
|Kulüp Adresi
|Tel
|Fax
|E-posta
|Adana Atlıspor Kulübü
|A.Esat TUĞBERK
|Güray GÜRSOY
|Kışla Mah.M.Özhan Bulvarı Üzeri No 207 Yüreğir /ADANA
|322 323 65 23
|322 323 77 03
|adanaatlispormynet.com
|Ankara Atlıspor Kulübü
|Sencer GÜNEŞSOY
|Metin UZUN
|Çiftlik Cadd.No:22 Beştepe / ANKARA
|312 213 21 92
|313 212 79 78
|info04@aask.org.tr
|Ankara Binicilik İhtisas Kulübü
|Mehmet AZİZOĞLU
|Çiftlik Cadd.No:34 Beştepe / ANKARA
|312 222 74 95
|313 223 82 32
|info@ankarabinicilik.org.tr
|Antalya Akdeniz Genç.ve Spor Kl.
|Mehmet KOCA
|Ferhat ZEYBEK
|Gürsu mah. Akdeniz Bulvarı turkısh cafe altı no:360 Konyaltı/ANTALYA
|243 229 38 45
|243 229 38 45
|ferhatzeybek@yahoo.com
|Atlıpolis Eğitim Merkezi
|Emn.Amr.Süleyman MEMİŞ
|.
|Saim Önhon Kapalı Maneji Yanı Çiftlik Cadd.No:22 Beştepe / ANKARA
|312 222 86 53
|Başkent Binicilik Kulübü
|M.Servet KIZILKAPLAN
|Volkan YILDIRIM
|Balıkpınar Köyü Mevkii Gölbaşı/ANKARA
|0312 499 40 72
|0 312 499 40 72/130
|bbk@capitalcountry.com
|Bursa Atlıspor Kulübü
|Selçuk YEDİKARDEŞ
|İbrahim YASSILAR
|Binicilik Tesisleri Atıcılar/Bursa
|224 250 08 93
|224 271 51 18
|selcuk@sykteks.com
selcuk.yedikardes@bursaatlispor.com
info@bursaatlispor.com
|Bursa Binicilik İhtisas Kulübü
|Şaziye SEZGİNER
|Veysel Yağcıoğlu
|Karapınar Mah. Karapınar Cad.No:135 Yıldırım/BURSA
|224 331 74 74
|225 331 74 74
|saziyesezgine@my.net.com
|Eskişehir Atlıspor Kulübü
|Can PAK
|Ahmet KARAMAN
|Eskişehir Kütahya Kara Yolu Üzeri 18. Km Takmak Köyü Mevkii 26170 Eskişehir
|222 413 21 21
|222 413 22 94
|canpak@erfaltd.com
info@eskisehiratlispor.com
|GS Spor Kulübü Binicilik Şubesi
|Özhan CANAYDIN
|Celal ASLIER
|Üçyol Mevkii 80670 Maslak/İSTANBUL
|532 437 81 93
|212 227 15 40
|Ballıca Atlıspor Kulübü
|Nur TÜRKAY
|.
|Ballıca Köyü Pendik/İSTANBUL
|216 437 70 77
217 437 70 78
|212 437 70 80
|horseland@superonline.com
|İstanbul Avcılık ve Atıcık İht.Kulü.
|Fikri KURTULUŞ
|.
|Poligon Mah Poligon Cad. No:1 İstinye/İSTANBUL
|212 277 89 05
|212 278 48 67
|info@istav.org
|İstanbul Atlıspor Kulübü
|Fevzi ATABEK
|Rahmi BÖREK
|Üçyol Mevkii 34347 Maslak/İSTANBUL
|212 276 20 56
212 286 38 40
|212 276 27 26
|info@istanbulatlisporkulubu.com
|İzmir Atlıspor Kulübü
|Arif KURTEL
|Uğur Mumcu Cad. No: 126 Koşuyolu Buca/İZMİR
|232 487 31 95
232 426 81 51
|232 426 81 51
|izmiratlispor@hotmail.co
|K.Kuvvetleri Atlıspor Eğt.Mrk.Kom.
|Yrb.Rıdvan BAL
|K.Kuvvetleri Atlıspor Eğt.Mrk.Kom.Kırazlıdere Bahçelievler/ANKARA
|312 418 30 58
|312 418 09 39
|asem@kho.edu.tr
|Kemer Atlıspor Kulübü
|Cavit ERSOY
|Mahir BAŞDOĞAN
|Uzunkemer Mevkii Göktürk Köyü 34993 Eyüp/İSTANBUL
|212 239 72 00
|212 239 81 71
|mahirbasdogan@kemercountry.com
equestrian@kemercountry.com
|Klassis Atlıspor Kulübü
|Ahmet Hamoğlu
|Boğaç YILMAZ
|Seymen Köyü Atıntepe Mevkii 34490 Silivri/İSTANBUL
|212 710 13 10
|212 710 13 39
|mg@klassis.com.tr
|Koceli Atlıspor Kulübü
|Metin ALAN
|Sema ÖZLER
|Fuar içi Atlıspor Kulübü Koceli
|262 321 98 98
|263 321 98 98
|bilgi@kocaelibinicilik.com
|Mersin Atlıspor Kulübü
|Selim NURLU
|.
|Esenbağlar Mah.1046 Sok.Eski Mezitli/MERSİN
|324 357 11 61
|mersinatlisporklb@mynet.com
|Samandıra Atlıspor Kulübü
|Hulusi SEVEN
|Sabahattin HORASAN
|Ertuğrul mah.Ebubekir Cd.Seven Et Kom.Samandıra/İSTANBUL
|216 311 43 33
|216 311 20 51
|sencerhorasan@hotmail.com
|Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü
|Prof.Dr Süleyman OKUDAN
|Vet.Doç.Dr. Emrulah Eken
|Selçuk Üniversite Kampüsü, Veterinerlik Fakültesi Konya
|332 223 36 17
|332 241 00 63
|eeken@selcuk.edu.tr
|Tulya Kurtulan AtlısporKulübü
|Tulya Kurtulan AtlısporKulübü
|.
|Gümüşdereköyü-Sarıyer-İSTANBUL
|212 203 83 32
|212 203 85 47
|info@ponyclubist.com
|TED Konya Binicilik Kulübü
|Hasan ÇAVUŞOĞLU
|Beynur TURKOĞLU
|Ankara yolu 20 Km Karatay/KONYA
|332 271 33 33
|332 271 33 33
|ragib@tisaninsaat.com.tr
|Sipahi Ocağı Binicilik Kulübü
|Kasım KOLCUOĞLU
|Mehmet KOÇ
|Üçyol Mevkii 80670 Maslak/İSTANBUL
|212 276 22 21
|212 276 29 95
|info@sipahiocagı.com
so1913@hotmail.com
|Sivas Binicilik İhtisas Kulübü
|Nusret AKÇA
|.
|Belediye Çarşısı Fenni Gözlükçü SİVAS
|346 223 32 77
|346 227 30 53
|Uludağ Üniv. Spor Kulübü
|Prof Dr. Mustafa YURTKURAN
|Prof.Dr.Kamil SEYREK İNTAŞ
|Uludağ Üniv. Spor Müdürlüğü Görükle Kampüsü Bursa
|224 23 43 643
|224 234 76 55
|profdrkamil@gmail.com
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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