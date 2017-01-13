İzmir Şirinyer Hipodromu’nda düzenlenen ve sezonun önemli koşularından olan Kubilay Koşusu’nu; Francesco Sponza’nın sahibi olduğu CEMCEM isimli safkan, jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde kazandı. KINOWA isimli safkanın, Komiserler Kurulu Kararı ile start almadığı koşu, kum pistte 2000 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. 106.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda, 3+ yaşlı 6 safkan İngiliz atı birincilik için mücadele verdi. Koşunun ikinciliğini MORE THAN A GAME elde ederken, BAVİ REŞ üçüncü, ES ES RUNNER da dördüncü oldu.