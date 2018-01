İzmir Sonbahar-Kış yarış sezonunun önemli randevularından biri olan Kubilay Koşusu, Şirinyer Hipodromu’nda, programın 5. koşusu olarak gerçekleşti. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay adına düzenlenen koşunun 2017 yılı galibi, Mahmut Baguç’un sahibi olduğu, Demirhan Yılmaz tarafından yetiştirilen 3 yaşlı doru erkek safkan CAN DADAŞ jokeyi Gökhan Gökçe idaresinde kazanmayı başardı. Kum pistte 2000 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 110.000 TL birincilik ikramiyesi olan koşuda ikinciliği, Gökhan Kocakaya idaresindeki MORE THAN A GAME elde ederken, REBEL YELL Mehmet Kaya ile üçüncü, bu koşuya Mustafa Çiçek ile katılan YALPAGAN ise tabelayı tamamladı.

The following two tabs change content below. Bio

Latest Posts Kaplanmedya Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler. Latest posts by Kaplanmedya see all) “Atların İçinde Doğdum” - Ocak 3, 2018

Macau TJK Koşusu - Ocak 3, 2018

Arjantin TJK Koşusu - Ocak 3, 2018