Kocaeli Vali Koşusu’nda kazanan değişmedi: YILMABAŞAR

14 Şubat Salı Sevgililer Günü‘nde Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda düzenlenen ve 4+ yaşlı Arap atları için sezonun önemli koşularından biri olan Kocaeli Vali Koşusu’nu (Açık – A3 / DHÖ); geçen senede bu koşuyu kazanma başarısı gösteren Serkan Yıldızhan‘ın YILMABAŞAR (Tamerinoğlu – Seyyare 55 / Taşkent) isimli atı, jokeyi Halis Karataş ile ikinci kez kazanmayı başardı. 6 yaşındaki kır erkek safkan kariyerinin 45. startında 28. birinciliğine ulaştı.