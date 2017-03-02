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Kocaeli Vali Koşusu’nda kazanan değişmedi: YILMABAŞAR

02 Mart 2017 by in Yarışlar - No Comments
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14 Şubat Salı Sevgililer Günü‘nde Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda düzenlenen ve  4+ yaşlı Arap atları için sezonun önemli koşularından biri olan Kocaeli Vali  Koşusu’nu (Açık – A3 / DHÖ); geçen senede bu koşuyu kazanma başarısı gösteren Serkan Yıldızhan‘ın YILMABAŞAR (Tamerinoğlu – Seyyare 55 / Taşkentisimli atı, jokeyi Halis Karataş ile ikinci kez kazanmayı başardı. 6 yaşındaki kır erkek safkan kariyerinin 45. startında 28. birinciliğine ulaştı.

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