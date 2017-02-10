Kocaeli Kartepe Hipodromu’nda, düzenlenen ve 4+ yaşlı safkan İngiliz atlarının, Kocaeli yarış sezonu içerisindeki en önemli mücadelelerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu programın 5. koşusu olarak düzenlendi. Keyifli bir mücadelenin yaşandığı 2017 yılı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu’nu Ömer Tulgar’ın sahibi olduğu, koşuya katılan tek 4 yaşlı safkan olan BAVİ REŞ jokeyi Özcan Yıldırım idaresinde kazanmayı başardı. Birincilik ikramiyesi 97.000 TL olan, kum pistte 1900 metre mesafede düzenlenen koşuda, kazanan BAVİ REŞ isimli safkanın ardında ikinciliği, Akın Sözen idaresinde bu önemli mücadelede boy gösteren MORE THAN A GAME elde ederken, dış kulvara yakın atakları ile RAINY MAN Müslüm Baydan ile üçüncü, koşuya tempo veren isim olan ES ES RUNNER ise sonlarda düşen temposu ile İbrahim Halil Ketme idaresinde tabelayı tamamlayan safkan oldu.