Adana Yeşiloba Hipodromu’nda, düzenlenen ve sezonun 2 yaşlı safkan İngiliz tayları için en önemli randevularından biri olan Kızkalesi Koşusu, 3’ü dişi 6’sı erkek toplam 9 tayın katılımıyla, programın 5. koşusu olarak gerçekleşti. Son metrelere kadar büyük bir heyecanın yaşandığı 2016 yılı Kızkalesi Koşusu’nu, Müthiş Ölçer’in sahibi olduğu al erkek tay EREN EFENDİ jokeyi Selim Kaya idaresinde beyaz bayrak ayna yaparak kazanmayı başardı.

Birincilik ikramiyesi 95.000 TL olan, kum pistte 1500 metre mesafede düzenlenen koşuda, kazanan EREN EFENDİ isimli safkanın ardında ikinciliği, Akın Sözen idaresindeki OĞLUM BERATIM elde ederken, Mehmet Akyavuz idaresindeki AYRTON üçüncü, ekürisi RUMET ise Velat Demir idaresinde mücadeleyi dördüncü olarak tamamladı.