Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen Kızkalesi Koşusu, programın 6. mücadelesi olarak, 2 yaşlı İngiliz taylarının katımıyla gerçekleşti. Başarılı tayların kıyasıya bir mücadele verdiği 2017 yılı Kızkalesi Koşusu’nu, Ö. Ece Karamazı’nın sahibi olduğu, Uğur Karakoca tarafından yetiştirilen al erkek tay DISTANT SHINING jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı. Kum pistte 1500 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 97.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 2 yaşlı tamamı erkek 10 safkan İngiliz tayının birincilik mücadelesi verdiği Kızkalesi Koşusu’nda, kazanan DISTANT SHINING ardında ikinciliği, Müslüm Çelik idaresindeki GANANDO SOLO elde ederken, ÜNLÜBABA Özcan Yıldırım ile üçüncü, son iki koşusunu kazanmayı başaran HEP BERABER ise Akın Sözen idaresinde bu önemli koşudan dördüncülükle ayrıldı.

