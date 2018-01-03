Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen Kızkalesi Koşusu, programın 6. mücadelesi olarak, 2 yaşlı İngiliz taylarının katımıyla gerçekleşti. Başarılı tayların kıyasıya bir mücadele verdiği 2017 yılı Kızkalesi Koşusu’nu, Ö. Ece Karamazı’nın sahibi olduğu, Uğur Karakoca tarafından yetiştirilen al erkek tay DISTANT SHINING jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı. Kum pistte 1500 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 97.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 2 yaşlı tamamı erkek 10 safkan İngiliz tayının birincilik mücadelesi verdiği Kızkalesi Koşusu’nda, kazanan DISTANT SHINING ardında ikinciliği, Müslüm Çelik idaresindeki GANANDO SOLO elde ederken, ÜNLÜBABA Özcan Yıldırım ile üçüncü, son iki koşusunu kazanmayı başaran HEP BERABER ise Akın Sözen idaresinde bu önemli koşudan dördüncülükle ayrıldı.

The following two tabs change content below. Bio

Latest Posts Kaplanmedya Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler. Latest posts by Kaplanmedya see all) “Atların İçinde Doğdum” - Ocak 3, 2018

Macau TJK Koşusu - Ocak 3, 2018

Arjantin TJK Koşusu - Ocak 3, 2018