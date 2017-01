“Kazanmak Her Zaman Güzeldir”

Henüz 8 yaşındayken atlarla tanışmış Emir Koçak. Yedi yıllık binicilik macerasına ise, Avrupa 10.luğu, Genç Kategorisi’nde Balkan ve üç Türkiye Şampiyonluğu sığdırmış. İleriye dönük hedefi ise, Avrupa’da daha iyi dereceler elde etmek. Kemer Country Binicilik Kulübü’nde bir araya geldiğimiz Milli Binici Emir Koçak ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Binicilik maceranız nasıl başladı?

15 yaşındayım, yedi yıldır at biniyorum. Ben doğmadan önce babamın Gürman Binicilik Spor Kulübünde atı varmış. 2009 yılında yeni evimize taşındığımızda Gürman Biniciliğin evin yakınında olduğunu biliyorduk ancak bir gün annem ve teyzemle yürüyüşe çıktığımızda aslında düşündüğümüzden de yakın olduğunu fark ettik. Sonrasında orada bir biniş yaptım ve çok sevdim. Zaman geçtikte bana bir at satın aldık ve binicilik maceram başlamış oldu.

Şuan hangi kulüp adına koşuyorsunuz?

Atım Kemer Country Binicilik Kulübü’nde ama lisansım Gürman Binicilik adına.

Binicilik öncesi farklı sporlarla da ilgilenmiş miydiniz?

İlk yaptığım spor satranç, daha önce Satranç Milli Takımı’ndaydım. Sonrasında basketbol, futbol ve tenis ile de ilgilendim.

Peki, yarışmalara katılmaya nasıl karar verdiniz?

Hocalarımın teşviki ile yarışmalara katılmaya başladım. Dört yıldır da katılıyorum. Belirli bir seviyeye gelip atlamaya başladığımda ilk atımdan birçok kez düşmüştüm. Biraz yaramaz bir attı. Sonra antrenmanlara gitmemek için bahaneler uyduruyordum. Annem ve dolayısı ile hocalarım bunu fark edince 2011 yılında yaklaşık 6 ay hiç engel atlamadım. Yavaş yavaş kendime güvenim gelince kendi isteğimle atlamaya tekrar başladım. Zamanla bu korkularımı yendim ve atlamaya devam ettim. Zaten esas yarışmalara girmeye başlayınca at binmeyi daha çok sevdim. Yarışmaya katılmak heyecanlı ama bir o kadar zevkli bir şey.

Yarışmalara hazırlık süreciniz nedir?

Hedefimde olan büyük yarışma öncesi gerçekleşen yarışmalara katılıyorum. Aslında önemli olan, atınızı forma sokabilmek. Bunun için daha çok ata binip, daha çok yarışmalara katılıyorum. Kendim de farklı atlara binerek, forma girmeye çalışıyorum.

En son Balkan Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ettiniz ve güzel derecelerle döndünüz. Ortam nasıldı?

Ortam çok güzeldi. İlk gün zaman cezası almam, benim için kötü olmuştu. İlk günün sonunda 10. sıradaydım, altın madalya için ümitler azalmıştı. İkinci gün her şey değişti ve üçüncü gün sonunda kazandım. Kazanmak her zaman güzeldir.

Size göre, kazandığınız en önemli başarınız nedir?

Henüz 12 yaşındayken Avrupa 10.’su olmuştum. O günden sonra başarılarımın devamı geldi.

Atlarınızdan bahsetmek istesek, kaç tane atınız oldu?

Sohbetimizin başında bahsettiğim beni korkutan atım Syrian, Csillag, Avrupa 10.su olduğum Florentine 62 ve Contero 8 isimli atlarım oldu. Florentine 62 beni, ben yapan atımdı. Şuan Fransa da ve hamile. Avrupa dışında, iki Türkiye Şampiyonası ve Yıldız Balkan Şampiyonası’nı Florentine ile kazandım. Şuan da bindiklerim ise Contero 8 ve Hollanda da bulunan Cantaire isimli atlarım. Son Balkan Şampiyonası’nı Contero 8 ile kazandım.

Unutamadığınız bir anınız var mı?

Florentine ile onuncu olduğumuz Avrupa Şampiyonası ve Contero’yla bu yıl gittiğimiz Avrupa Şampiyonası’nda ilk günü hatasız yapmıştım; o anları unutamıyorum. Videolarını izlediğimde hala heyecanlanıyorum.

İleriye dönük hedefleriniz nelerdir?

Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası’na göre daha zor. Benim hedefim, Avrupa’ da daha güzel bir derece yapmak.

At binmek isteyenlere bir tavsiyeniz var mı, neden at binmeliler?

Çok güzel bir spor, herkes yapmalı. Türkiye’de maalesef bu spora ilgi az. Neden at binmek? Çünkü bir defa iki canlı ile yapılan tek spor. Altınızdakinin canlı olduğu faktörü, her şeyi değiştiriyor. Mesela, bir müsabakada ben gayet iyi biniyordum, ama atım Contero, o gün engel atlamamayı tercih etti ve biz elendik.

At seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz?

Genellikle at seçimini hocalarım yapıyor, ben sadece deniyorum. İlk defa son atım Cantaire’yi denedikten sonra, anneme direk “bu atı almalıyız” dedim. Bu at bana çok güven verdi. Bindiğiniz zaman hissediyorsunuz zaten. Atın kalitesi, belli bir yüksekliği yapıyor olması, gücü tabi ki önemli ama ata bindiğinizdeki his çok önemli bir nokta.

Hollanda’dan buraya gelecek mi atınız?

Hollanda’da şartlar daha iyi olduğu için şuan buraya getirmeyi düşünmüyoruz. Ayda 2 defa Hollanda’ya gidip binmek hedefim ama okulla beraber bu biraz zor. Avrupa, Türkiye’den daha farklı. Avrupa ya gidip orada yarışmalara katıldığımızda bu farkı çok daha net görüyoruz.

Avrupa, Türkiye’den daha farklı diyorsunuz. Nedir bu farklar?

Avrupa’da atlar daha farklı bir seviyede kalabiliyor ve bu seviyeyi koruyabiliyor. Bunun nedeni, iklim olabilir ama bence oradaki hocalar çok tecrübeli ve bilgililer. Çalışma tarzları çok farklı. Rekabet çok fazla. Orada binicilik çok daha yaygın bir spor. Bazı şeyler doğal olarak Türkiye’den daha hızlı ilerliyor. Bizim burada yarışmalara daha çok hocalar atları hazırlıyor, orada biniciler atlarıyla bire bir ilgileniyor. Hollanda’nın üçüncü en büyük ihracatı at. Yani at yetiştirmek onlar için önemli bir gelir kaynağı.

Emir Koçak – Milli Binici