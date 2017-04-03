Kaya Baban Lı̇gı̇ Fı̇nal

Bu yıl ki Kaya Baban Kış Ligi 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. İASK-İstanbul Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen yarışmada derece girenler;

İASK Kupası Yeni Biniciler 100 cm’de: Gorazad isimli atıyla Karen Saul birinci, Nastro De Cauville isimli atıyla Selin Özyar ikinci ve Poison I isimli atıyla Burak Alparslan üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 100 cm’de: Cita isimli atıyla Zeynep Arıcı birinci, Gamelover isimli atıyla Selim Erturgut ikinci ve Rolabu Sophia isimli atıyla Ece Pamuk üçüncü oldu.

İASK Kupası 110 cm’de: Leon G isimli atıyla İpek Öcal birinci, Akrudos isimli atıyla Muhammet Emir Çakır ikinci ve Zalero NB isimli atıyla Caner Karaağaç üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 110 cm’de: Elotti isimli atıyla Hüsnü Dinç birinci, Aragorn isimli atıyla Burak Azak ikinci ve Harley Y isimli atıyla Çağrı Başel üçüncü oldu.

İASK Kupası 120 cm’de: Charlie Brown Vls isimli atıyla Mehmet Tuncer Can birinci, Celita 2 isimli atıyla Nazlı Saral ikinci ve T.T. Amanda isimli atıyla Beyza Acar üçüncü oldu.

Philippe De Cunchy Kupası 130 cm’de: Matcho isimli atıyla Buse Şamlı birinci, Carlito Rk isimli atıyla Evren Alam ikinci ve Bolero isimli atıyla Osman Şen üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 105 cm’de: Gorazad isimli atıyla Karen Saul birinci, Poison I isimli atıyla Burak Alparslan ikinci ve Full Force isimli atıyla Ahmet Serhan Tarhan üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Biniciler 105 cm’de: Rolabu Sophia isimli atıyla Ece Pamuk birinci, Cita isimli atıyla Zeynep Arıcı ikinci ve Hot Gossip isimli atıyla Alara Altun üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 105 cm’de: Caretina isimli atıyla Lara Kılıç birinci, Vegas De La Buqueuse isimli atıyla Serra Sengel ikinci ve Cabana isimli atıyla Barkın Aydın üçüncü oldu.

Kaya Baban Bronz Lig Final 115 cm’de: Elastique isimli atıyla Emir Ulaş birinci, Omo isimli atıyla Ahmet Barlas ikinci ve Kondor isimli atıyla Murat Işık üçüncü oldu.

Kaya Baban Bronz Lig Final Tasnif Dışı Biniciler 115 cm’de: Aragorn isimli atıyla Burak Azak birinci, Agropoint Cermit isimli atıyla Benhür Çavdarlı ikinci ve Elaton isimli atıyla Çağrı Başel üçüncü oldu.

Kaya Baban Silver Lig Final 125 cm’de: Cadira isimli atıyla Burak Azak birinci, Aaike isimli atıyla Hilal Gündoğ ikinci ve Libas Zameo isimli atıyla Osman Şen üçüncü oldu.

Kaya Baban Gold Lig Final 135 cm’de: Zoloma isimli atıyla Uğur Yılmaz birinci, Bolero isimli atıyla Osman Şen ikinci, Kaptein Premium isimli atıyla Burak Azak üçüncü oldu.

İASK TEAM CUP 1. AYAK 90-100-110-120CM’de;

Team Big Star; Thess Du Marais isimli atıyla Elif Sesel, Kordoba isimli atıyla Selin Bora ve Raznos Jumper isimli atıyla Rana Çapar 20 puan ile birinci oldu.

Team Voyeur; Eoklahoma Vdl isimli atıyla Saros Otay, Rienne Va Plus isimli atıyla EDA Bozanoğlu ve Pinalotta isimi atıyla Buse Buke 18 puan ile ikinci oldu.

Team Azur; İlana Van’t Kouterhof isimli atıyla Janset Yeten, Comengo Mosely isimli atıyla Mokoto Mitsuhashi ve Withny isimli atıyla Selin Altınok 17 puan ile üçüncü oldu.

Team All in : Monticelli 7 isimli atıyla Defne Özgü Günel, Cassinata isimli atıyla Ela Bilen ve Wilande isimli atıyla Melis Çelebioğlu 16 puan ile dördüncü oldu.

Team First Division; Tiptoi isimli atıyla Alida Aylin Zavaro, Zyvola isimli atıyla Osman Ata Vanlı ve Cordeo isimli atıyla Ahmet Berk Başeğmez 15 puan ile beşinci oldu.