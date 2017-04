Kaya Baban Lı̇gı̇ Fı̇nal

Bu yıl ki Kaya Baban Kış Ligi 25-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. İASK-İstanbul Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilen yarışmada derece girenler;

İASK Kupası Yeni Biniciler 100 cm’de: Gorazad isimli atıyla Karen Saul birinci, Nastro De Cauville isimli atıyla Selin Özyar ikinci ve Poison I isimli atıyla Burak Alparslan üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 100 cm’de: Cita isimli atıyla Zeynep Arıcı birinci, Gamelover isimli atıyla Selim Erturgut ikinci ve Rolabu Sophia isimli atıyla Ece Pamuk üçüncü oldu.

İASK Kupası 110 cm’de: Leon G isimli atıyla İpek Öcal birinci, Akrudos isimli atıyla Muhammet Emir Çakır ikinci ve Zalero NB isimli atıyla Caner Karaağaç üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 110 cm’de: Elotti isimli atıyla Hüsnü Dinç birinci, Aragorn isimli atıyla Burak Azak ikinci ve Harley Y isimli atıyla Çağrı Başel üçüncü oldu.

İASK Kupası 120 cm’de: Charlie Brown Vls isimli atıyla Mehmet Tuncer Can birinci, Celita 2 isimli atıyla Nazlı Saral ikinci ve T.T. Amanda isimli atıyla Beyza Acar üçüncü oldu.

Philippe De Cunchy Kupası 130 cm’de: Matcho isimli atıyla Buse Şamlı birinci, Carlito Rk isimli atıyla Evren Alam ikinci ve Bolero isimli atıyla Osman Şen üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 105 cm’de: Gorazad isimli atıyla Karen Saul birinci, Poison I isimli atıyla Burak Alparslan ikinci ve Full Force isimli atıyla Ahmet Serhan Tarhan üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Biniciler 105 cm’de: Rolabu Sophia isimli atıyla Ece Pamuk birinci, Cita isimli atıyla Zeynep Arıcı ikinci ve Hot Gossip isimli atıyla Alara Altun üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 105 cm’de: Caretina isimli atıyla Lara Kılıç birinci, Vegas De La Buqueuse isimli atıyla Serra Sengel ikinci ve Cabana isimli atıyla Barkın Aydın üçüncü oldu.

Kaya Baban Bronz Lig Final 115 cm’de: Elastique isimli atıyla Emir Ulaş birinci, Omo isimli atıyla Ahmet Barlas ikinci ve Kondor isimli atıyla Murat Işık üçüncü oldu.

Kaya Baban Bronz Lig Final Tasnif Dışı Biniciler 115 cm’de: Aragorn isimli atıyla Burak Azak birinci, Agropoint Cermit isimli atıyla Benhür Çavdarlı ikinci ve Elaton isimli atıyla Çağrı Başel üçüncü oldu.

Kaya Baban Silver Lig Final 125 cm’de: Cadira isimli atıyla Burak Azak birinci, Aaike isimli atıyla Hilal Gündoğ ikinci ve Libas Zameo isimli atıyla Osman Şen üçüncü oldu.

Kaya Baban Gold Lig Final 135 cm’de: Zoloma isimli atıyla Uğur Yılmaz birinci, Bolero isimli atıyla Osman Şen ikinci, Kaptein Premium isimli atıyla Burak Azak üçüncü oldu.

İASK TEAM CUP 1. AYAK 90-100-110-120CM’de;

Team Big Star; Thess Du Marais isimli atıyla Elif Sesel, Kordoba isimli atıyla Selin Bora ve Raznos Jumper isimli atıyla Rana Çapar 20 puan ile birinci oldu.

Team Voyeur; Eoklahoma Vdl isimli atıyla Saros Otay, Rienne Va Plus isimli atıyla EDA Bozanoğlu ve Pinalotta isimi atıyla Buse Buke 18 puan ile ikinci oldu.

Team Azur; İlana Van’t Kouterhof isimli atıyla Janset Yeten, Comengo Mosely isimli atıyla Mokoto Mitsuhashi ve Withny isimli atıyla Selin Altınok 17 puan ile üçüncü oldu.

Team All in : Monticelli 7 isimli atıyla Defne Özgü Günel, Cassinata isimli atıyla Ela Bilen ve Wilande isimli atıyla Melis Çelebioğlu 16 puan ile dördüncü oldu.

Team First Division; Tiptoi isimli atıyla Alida Aylin Zavaro, Zyvola isimli atıyla Osman Ata Vanlı ve Cordeo isimli atıyla Ahmet Berk Başeğmez 15 puan ile beşinci oldu.

The following two tabs change content below.