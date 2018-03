KATAR MÜCEVHER – SAAT FUARI VE İSLAM SANATLARI MÜZESİ

Mart Ayı yazımı Mücevher ve Saat Fuarı için bulunduğum Katar’dan yazıyorum. Yılda sadece bir defa düzenlenen dünyanın en prestijli yüksek mücevher ve saatçilik markalarının buluştuğu “Doha Jewellery & Watches Exhibition” ‘ın15.si geçtiğimiz hafta Katar’daydı.

Dünyada İsviçre’nin Basel kenti başta olmak üzere; Hong Kong, Las Vegas ve Doha’da gerçekleşen yüksek saatçilik ve mücevherat fuarları son tüketici için en premium koleksiyonlarını sunuyor. Doha’daki fuarda da Cartier, de Grisogono, Rolex, Dior, Faberge, Bvlgari, Chaumet gibi uluslararası en prestijli markaların yanında; Türkiye’den de Molu ve Kafkas gibi önde gelen mücevher markaları katıldı.

Katar’da bulunduğum süre zarfında, tabi ki Museum of Islamic Art (MIA)’ı görmeden dönmek olmazdı. İslam sanatını geniş bir perspektifte sunan müzede Çin’den İspanya’ya uzanan 3 kıtadan 1400 yılı kapsayan eserler sunuluyor. Sergilenenlerin neredeyse yarısı Türkiye’den getirilmiş. Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı yüzyıllarından çiniler, savaş aletleri ve Kur’an’dan sayfalar müzede yer alıyor. Müzenin savaş aletleri bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’ndan “Armour for the Rider and Horse” adında bir asker ve at zırhı da sergileniyor.

NEW YORK VE LONDRA MODA HAFTALARINDA EQUESTRIAN

Ardı ardına düzenlenen New York, Londra ve Milano’daki moda haftalarında yüksek moda markaları yeni koleksiyonlarını sundu. Gucci, Tom Ford, Dolce&Gabbana, Valentino, Tommy Hilfiger, Burberry, Philipp Plein ve Alexander Wang gibi moda sektörünün devleri birbirinden farklı defile dekorasyonları ve koleksiyon temalarıyla podyumdaydı. Bu renkli atmosferde bazı markalar da koleksiyonlarının ilhamını at ve binicilik sporundan almıştı.

New York Fashion Week’e katılan Zimmerman, romantik sonbahar koleksiyonunda baskıcı kurallarıyla İngiltere’deki Victorian Era zamanındaki maceracı ve özgür ruhlu kadınların, dönemin baskıcı havasından sıkılıp bozkırlarda özgürce at binmesinden ilham almış.

Fırfırlar, akışkan ipek, yılan derisi ve kadifeler koleksiyonda sıkça kullanılırken; güçlü omuzlar, bağcıklı korsajlar, kovboy çizmeleri ve bel çantaları da dikkat çekiyor.

Londra’daki Moda Haftasında ise, bu kez İngiliz Mulberry İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunda equestrian ve modayı bağdaştırdı. Mulberry’nin ekstravagan ilkbahar siluetleri ilhamını Ascot yarışlarındaki “Ladies Day” den alıyor.

Ascot yarışlarında görmeye alıştığımız birbirinden gösterişli ve yaratıcı şapkalar Mulberry’nin kombinlerini tamamlıyordu.

Greenery denilen yeşilin canlı tonu, pembe, çizgili desenler ve çiçek motifleri elbise ve pantolon ceket takımları hareketlendiriyordu