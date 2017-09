3 sezon süren yarış yaşamı boyunca katıldığı 18 koşuyu da kazanan, 3 yaşlı döneminde Triple Crown yaparak büyük bir başarı elde eden Türk yarışçılığının unutulmaz ismi Karayel adına düzenlenen koşu, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleşti. 2 yaşlı safkan İngiliz taylarının, Ankara yarış sezonu içerisindeki en önemli sınavlarından biri olan Karayel Koşusu’nu Vefa İbrahim Aracı’nın sahibi ve yetiştiricisi olduğu doru dişi tay MISS PLANET iç kulvardan yaptığı etkili ataklar ile, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazanmayı başardı.

2 yaşlı safkan İngiliz taylarının birincilik mücadelesi verdiği koşu, çim pistte 1300 metre mesafe üzerinden gerçekleştirildi. 350.000 TL birincilik ikramiyesi olan, 4’ü dişi 5’i erkek olmak üzere 9 tayın start aldığı ve üst düzey bir mücadelenin yaşandığı koşunun ikinciliğini, Akın Sözen idaresindeki LAST SHADOW elde ederken, Halis Karataş ile sezonun bu önemli mücadelesine katılan ARMANDO üçüncü, son atakları ile ALAÇATI AĞASI Tolga Yıldız idaresinde Karayel Koşusu’ndan dördüncü olarak ayrılan tay oldu.

