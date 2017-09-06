Karadeniz Koşusu

06 Eylül 2017 by in Yarışlar - No Comments
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İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Karadeniz Koşusu’nu; Kazım Yararel’in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, 5 yaşındaki doru kısrak CHERI CHERI LADY jokeyi Sadettin Boyraz idaresinde kazanmayı başardı.  3+ yaşlı 8 İngiliz kısrağının, çim pistte 1600 metre mesafede birincilik mücadelesi verdikleri koşuda; Gülnur Gülerce’nin sahibi olduğu jokey Ahmet Çelik ile koşuya katılan WILLPOWER ikinciliği elde ederken, İmat Bozdoğanlı’nın jokey Selim Kaya ile start alan TARSUS BEYAZI isimli kısrağı  üçüncü, Ahmet Bakır’ın sahibi olduğu, jokey Ayhan Kurşunile start alan MISAE isimli kısrak da dördüncü oldu. Birincilik ikramiyesi 350.000 TL olan koşuda, 32. startında 13. birinciliğini elde eden CHERI CHERI LADY için koşunun bitiriş derecesi 1.37.06olurken, farklar 1,5 Boy – 1,5 Boy – 4,5 Boy şeklinde sonuçlandı.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.

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