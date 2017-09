İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen Karadeniz Koşusu’nu; Kazım Yararel’in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, 5 yaşındaki doru kısrak CHERI CHERI LADY jokeyi Sadettin Boyraz idaresinde kazanmayı başardı. 3+ yaşlı 8 İngiliz kısrağının, çim pistte 1600 metre mesafede birincilik mücadelesi verdikleri koşuda; Gülnur Gülerce’nin sahibi olduğu jokey Ahmet Çelik ile koşuya katılan WILLPOWER ikinciliği elde ederken, İmat Bozdoğanlı’nın jokey Selim Kaya ile start alan TARSUS BEYAZI isimli kısrağı üçüncü, Ahmet Bakır’ın sahibi olduğu, jokey Ayhan Kurşunile start alan MISAE isimli kısrak da dördüncü oldu. Birincilik ikramiyesi 350.000 TL olan koşuda, 32. startında 13. birinciliğini elde eden CHERI CHERI LADY için koşunun bitiriş derecesi 1.37.06olurken, farklar 1,5 Boy – 1,5 Boy – 4,5 Boy şeklinde sonuçlandı.

