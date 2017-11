4+ yaşlı safkan Arap atları için, İstanbul yarış sezonu içerisindeki en önemli randevularından biri olan ve sonucu merakla beklenen Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Koşusu Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleşti. Yarışın sonunda Ersan Üldes’in sahibi olduğu, Akademik Fc Reklam Ltd. Şti. tarafından yetiştirilen kır erkek safkan MADRABAZ jokeyi Mustafa Çiçek idaresinde kazanmayı başardı. Kum (Sentetik) pistte 1500 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 400.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 4+ yaşlı 10 safkan Arap atının start aldığı koşunun kazanan MADRABAZ ardında ikinciliğini, Selim Kaya idaresindeki CANKARDEŞLER elde ederken, dış kulvardan etkili ataklar sergileyen Halis Karataş idaresindeki FİRİKYA üçüncü, bu önemli koşuda Ahmet Çelik ile boy gösteren DENİZİM ise tabelayı tamamlayan isim oldu.

