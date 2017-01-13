İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, düzenlenen ve sezonun 4+ yaşlı Arap atları için en önemli sınavlarından biri olan Kanije Koşusu, programın 5. koşusu olarak gerçekleşti. Türk Arap yarışçılığının son dönemlerdeki başarılı temsilcilerinin mücadele verdiği bu önemli randevuyu, Muzaffer Can’ın sahibi olduğu, al erkek safkan CANKARDEŞLER jokeyi Selim Kaya ile kazanarak, 2015 yılının ardından, 2016 yılında da Kanije Koşusu’ndan zaferle ayrılan isim oldu.

Birincilik ikramiyesi 106.000 TL olan, kum pistte 1600 metre mesafede düzenlenen koşuya, 4+ yaşlı 9 safkan Arap atı katıldı. Kazanan CANKARDEŞLER isimli safkanın ardında ikinciliği, Halis Karataş idaresindeki YILMABAŞAR elde ederken, KURTÇABEY üçüncü, Özcan Yıldırım idaresindeki YOL BULAN ise tabelayı tamamlayan safkan oldu.