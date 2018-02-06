Kadın Seyisler Mezun Oldu

Hipodromlardaki kadın iş gücünü artırmak ve kadınların atçılık sektöründe yer almasını sağlamak amacıyla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen “Kadın çiftçiler tarımsal yayım projesi” kapsamında Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve İŞ-KUR’un işbirliğiyle hayata geçirilen “Kırsalda Kadın Seyis Yetişiyor” projesinin mezuniyet töreni Ankara’da yapıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’nin, kadın istihdamına ortam sağlayan projelerden olduğunu belirterek, “Kadınlarımızın, atların bakımında becerilerine ilave olarak, at yetiştiriciliğini de başarılı bir şekilde yürüteceklerine inanıyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba

“Atlar Emin Ellerde” sloganıyla, 8 yıllık eğitimini tamamlayan 32 yaş altındaki kadınların yararlanabildiği kurslarda adaylara, at yetiştiriciliği yönetmeliği gereğince 45 gün boyunca hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere toplam 360 saatlik “Lisanslı Seyis Yetiştirme Modüler Eğitimi” ve İŞKUR – Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı 280 saatlik “Sertifikalı At Yetiştiriciliği Modüler Eğitimi” verildi.

İlk kez 2017’de Elazığ’da başlayan projeye gösterilen yoğun ilgi sonrası kurslar, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da bulunan hipodromlarda verilmeye başladı. Ekonomik bağımsızlığı olan, çalışan, üreten kadınların rol aldığı bir çalışma ortamı ve tarım dışı istihdam yaratmak hedefiyle hayata geçirilen projeye Adana’da 8, Ankara’da 15, Bursa’da 9, Diyarbakır’da 20, İstanbul’da 12, İzmir’de 17, Kocaeli’de 15 ve Şanlıurfa’da 14 olmak üzere katılan toplam 110 kadın kursiyer eğitimini başarıyla tamamlayarak “Seyislik Lisansı”nı almaya hak kazandı.

Sertifikalarını alan kadın seyisler, mezuniyet töreninde TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci’nin sürpriziyle de karşılaştı. Yapılan kura çekimiyle belirlenen 48 kadın seyis, mezun oldukları gün Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hara ve aşım istasyonlarıyla birlikte çeşitli ekürilerin yanlarında iş sahibi oldu.