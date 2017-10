Sevgili okurlarım, bu ayki yazımda İstanbul Yarış Festivali ve gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Maalesef yine haklı çıktım; yabancı atlar katıldıkları tüm yarışları kazandılar ve ikramiyeleri alıp gittiler. Bu konuda bazı görüşler şöyle; kapalı bir yarışçılığımız olduğundan ve sadece kendi aramızda yarıştığımızdan, idmanlar rakiplere göre veriliyor, dolayısıyla inkişaf edemiyoruz. Kuvvetli rakiplerle devamlı koşulsa onlara göre idman verilecek ve bir gün onları geçeceğiz.

Buna ben de inanıyorum çünkü yurt dışında mesela Almanya’da Ertürk Kurdu ve ABD’de Murat Sancal gibi başarılı antrenörlerimiz var. Ülkemizde birçok başarılı antrenör mevcut, atlarımızın kalitesi iyi. Bu festivalin bir önemi de yarışçılıkta dünyada var olduğumuzun ispatıdır. Malumunuz Longines atçılıkta önemli bir sponsordur ve dünyanın her yerindeki yarışları ve konkur müsabakalarını desteklemektedir. Ülkemizin de o listede yer alması bize reklam sağlamaktadır. Bu festivalden vazgeçilip, tam kapanmalı ve ikramiyenin kendi atçımıza verilmesinde mevcut düşünceler arasındadır. Festivale her zaman olduğu gibi dünya yarış otoriteleri (Jokey Kulüpleri Birliği) Başkanı Romane, Macao Jokey Kulüp Genel Md. Başkanı Katarlı dostumuz (Arap atları yarış Federasyonu) ve Amatör Kadın Jokeyler Birliği Başkanı ve Genel Sekreteri, Yunanistan Jokey Kulüp Genel Müdürü ve ekibi de İstanbul’daydı. Pazar günü Yunanistan Jokey Kulüp Başkanı 4 saatliğine özel uçağıyla geldi. Yunan dostlarımızla yaptığımız toplantı sonucu karşılıklı yarışlar düzenlenmesine karar verildi. Başkan Mytilineos beni Yunan yarışçılığını yakından görmem için ülkesine davet etti. Ben de Atina’ya gittim. Dini inançlarımız hariç diğer tüm kültürlerimizin hemen hemen aynı olduğunu gördüm. Yunan dostlarımız bana yarışçılık hikayelerini anlattı. Bundan 14 yıl evvel yılda 370 milyon Euro ciro yapan Yunan Jokey Kulübü’ne devlet el koyuyor. Özelleştirilme isteniyor fakat 10 seneden fazla çabaya rağmen alıcı çıkmıyor ve yarışçılık bitiyor, haralar kapanıyor ve işinde iyi olanlar diğer Avrupa Birliği ülkelerine göç ediyorlar. Sonunda devlet jokey kulüp ve müşterek bahissi ayırıyor ve müşterek bahissi özeleştirip Rus – Çekya ortaklığı bir şirkete satıyor. İki yıl içinde çabalarla ciro yılda 36 milyon Euro’ya ancak çıkmış vaziyette. Şu an ancak 300’e yakın atları var. Tabi ki İngiliz atları -malumunuz yarış atı İngiliz safkanıdır- eksikleri var ama insan gücü açısından jokey, nalbant ve at sayısı az. Derler ki siz yarışçılıkta çok ilerisiniz ve bizim komşumuzsunuz. Sizden bilgi, personel ve at istiyoruz. İster koşmaya gelin, Avrupa Birliği kriterlerine göre bizim aksimize tüm yarışları yabancılara açık. Bizler uzaklara gidene kadar sizden at alalım. Bizim yetiştiricilerimiz sizin aygırlara kısrak göndersin dediler. Beraber bir heyet kurulup çalışmalara başlanacak. Umarım ülkemiz için iyi bir pazar kazanmış oluruz.

Saygılarımla