İstanbul Pony P1 Ligi’nin 1. Ayağı KGCC’de Yapıldı

18 Şubat Pazar günü KGCC’de iki farklı heyecan vardı. Bunlardan birincisi, İstanbul Pony Ligi’nin ilk ayağına katılmak için, sabahın erken saatlerinde kulübe gelen ve rengarenk kostümler giyen çocukların heyecanı. İkincisi, bu yıl yepyeni bir eğitim metodu içeren pony liginde görev alacak hakemlerin kurs heyecanı. 3 – 12 yaş arasındaki çocuklar için 6 farklı pony seviyesinde organize edilen bu eğitici yarışmalar, aynı zamanda yetişkin yeni binicilerin de katılımıyla, Voltij, Carousel, Caprilli ve Equifun olmak üzere 4 disiplinde koşuldu. FFE’den Pascale Audonnet’in eğitiminde olan hakemlerimiz 100’e yakın verilen startı 4 ayrı disiplinde değerlendirdi. Kulüp pony ve atları ile katılabilen bu disiplinler, başlangıç seviyesinde binicilere yarışma koşma şansı verirken, eğitirken eğlendirerek öğretiyor. Voltij, at üzerinde denge, konsantrasyon, takım ruhu ve estetiği birleştiren bir dizi jimnastik hareketlerinden oluşur. Lonj ipine bağlı yumuşak bir dörtnalla giden atın üzerine atlamak, yatmak, dizüstü oturmak, at üzerinde ayağa kalkmak ve bunun gibi çeşitli hareketleri içeren bir dizidir. Bu programa katılan öğrencilerin at üzerindeki dengeleri mükemmelleşerek, kendilerine olan güvenleri artar. Voltij yapmak için ata binmeyi bilmeniz gerekmez. Küçük yaşlarda öğrenebileceğiniz, ister olimpik bir disiplin olarak takip edebileceğiniz, isterseniz de biniciliğinizi geliştirmek için her yaşta kullanabileceğiniz bir aktivitedir.

Carousel yani atlıkarınca; at terbiyesi disiplinini teşvik ederek öğretmek amacı olan bir aktivitedir. Ekipler minimum 4 (dört) binici olmalıdır. Çift sayı olmak şartı ile ekip içeriği sayısı arttırılabilir. Daha önceden belirlenmiş bir iz, müzik ve kostüm eşliğinde icra edilir. Ekipteki binicilerin seviyelerine göre koşulacak izin zorluk derecesi belirlenir. Takım çalışması atlıkarıncanın temelini oluşturur.

Caprilli içinde engel atlama da bulunan At Terbiyesi testidir. At terbiyesini sıkıcı bulanlara, engel atlama ya yeni başlayanlara, hakimiyet ve kontrol öğreten bu testlerde, pozisyon, akıcılık, ve geçişler esastır. Equifun oyun pedagojisi projesi dahilinde gerçekleştirilen bir yarışma animasyonudur. Kronometreye karşı bir dizi engelden oluşan bir parkur yapma meselesidir. Bu engeller alternatif manevra kabiliyeti, atlama, değişen zorluklarda geçişler gibi seçenekler içerir. Engel çeşitleri binicinin; sürüş, denge ve hız kontrolünü geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Zamana karşı koşulan yarışmada ceza puanları süreye eklenir. Her binici; seviyesi, yeteneği ve cesareti ölçüsünde risk almaya teşvik edilir. Çoktan seçmeli equifun manileri, binicinin deneyip yanılarak tecrübe kazanmasını ve bu sayede pedagojik format kullanılarak binicilik yeteneklerini geliştirmesini sağlar.