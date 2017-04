İASK Kış Yarışmaları – 4

İASK Kış yarışmaları İASK Maslak tesislerinde gerçekleşti. 18-19 Mart taarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmanın sonuçları;

İASK Kupası PII Biniciler 65 cm’de: Daupine’s Macy isimli atıyla Alin Yazıcı birinci, Maritca isimli atıyla Ömer Çelikten ikinci ve Big Boss I isimli atıyla Alin Yazıcı üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 65 cm’de: Kanka isimli atıyla Seniye Ahu Yazıcı birinci, Kanada isimli atıyla Mehmet Toprak İşcan ikinci ve Cicero isimli atıyla Simla Uluçelebi üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Biniciler 65 cm’de: Bartavelle V/D Lietenberg isimli atıyla Maya Genevois birinci, Ovidius Jr – Çaka Bey isimli atıyla Fatih Yeter ikinci ve Aztec isimli atıyla Umut Kantoğlu üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 85 cm’de: Smooth Criminal isimli atıyla Eihab Safaya birinci, Poison I isimli atıyla Burak Alparslan ikinci ve Eoklahoma Vdl isimli atıyla Saros Otay üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Biniciler 85 cm’de: Rienne Va Plus isimli atıyla Eda Bozanoğlu birinci, Arijanna isimli atıyla Tara Karahanoğlu ikinci ve Caitano isimli atıyla Süleyman Aşçı üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 85 cm’de: Cabana isimli atıyla Barkın Aydın birinci, Lord Primera isimli atıyla Ömer Şimşek ikinci ve Phoebus D’adriers isimli atıyla Serra Sengel üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 105 cm’de: Poison I isimli atıyla Burak Alparslan birinci, Maddy 7 isimli atıyla Aygül Melis Köprülü ikinci ve Smooth Criminal isimli atıyla Eihab Safaya üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 105 cm’de: Comengo Mosely isimli atıyla Makoto Mitsuhashi birinci, Hot Gossip isimli atıyla Alara Altun ikinci ve Winston isimli atıyla Zeynep Özgündogan üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 105 cm’de: Cabana isimli atıyla Barkın Aydın birinci, Agropoint Cermit isimli atıyla Benhür Çavdarlı ikinci ve Everest Van’t Heike isimli atıyla Benhür Çavdarlı üçüncü oldu.

İASK Kupası 115 cm’de: Casandra isimli atıyla Gamze Gür birinci, Chico isimli atıyla Caner Şafak ikinci ve Quintana isimli atıyla Çağlayan Aktuna üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 115 cm’de: Upsala Du Petit Bois Z isimli atıyla Hüsnü Dinç birinci, Elotti isimli atıyla Hüsnü Dinç ikinci ve Fayano Aplita isimli atıyla Hüsnü Dinç üçüncü oldu.

İASK Kupası PII Biniciler 70 cm’de: Maritca isimli atıyla Ömer Çelikten birinci, Tommy isimli atıyla Yiğit Midas Kale ikinci ve Hera isimli atıyla Yiğit Midas Kale üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 70 cm’de: Alla Pugachova isimli atıyla Arda Yaman birinci, Cicero isimli atıyla Simla Uluçelebi ikinci ve Sorento isimli atıyla Selim Kerim Gürdoğan üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Biniciler 70 cm’de: Bartavelle V/D Lietenberg isimli atıyla Maya Genevois birinci, Zera isimli atıyla Çelen Ekşi ikinci ve Aztec isimli atıyla Umut Kantoğlu üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni Biniciler 95 cm’de: Poison I isimli atıyla Burak Alparslan birinci, Full Force isimli atıyla Ahmet Serhan Tarhan ikinci ve Eoklahoma Vdl isimli atıyla Saros Otay üçüncü oldu.

İASK Kupası Yıldız, Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 95 cm’de: Leon G isimli atıyla İpek Öcal birinci, Akrudos isimli atıyla Muhammet Emir Çakır ikinci ve Caitano isimli atıyla Süleyman Aşçı üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 95 cm’de: Lord Primera isimli atıyla Ömer Şimşek birinci, Cabana isimli atıyla Barkın Aydın ikinci ve Famous isimli atıyla Serra Sengel üçüncü oldu.

İASK Kupası 115 cm’de: Ares isimli atıyla Çağlayan Aktuna birinci, Omo isimli atıyla Ahmet Barlas ikinci ve Candid isimli atıyla Kaan Başel üçüncü oldu.

İASK Kupası Tasnif Dışı Biniciler 115 cm’de: Agropoint Cermit isimli atıyla Benhür Çavdarlı birinci, Flower Girl isimli atıyla Ömer Şimşek ikinci ve Everest Van’t Heike isimli atıyla BENHÜR Çavdarlı üçüncü oldu.

İASK Kupası 125 cm’de: Jackson isimli atıyla Barkın Aydın birinci, Elotti isimli atıyla Hüsnü Dinç ikinci ve Foxtrot isimli atıyla Necmi Eren üçüncü oldu.

The following two tabs change content below.