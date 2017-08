Hipodrom ve Pistler

Sevgili okurlarım, bu ayki yazımda dünyadaki ve ülkemizdeki hipodromlar ve pistlerden bahsedeceğim. Dünyada Avrupa ve Amerika sistemi hipodromlar mevcut!

Avrupa Sistemi: Bu sistemde kesinlikle atlar hipodromda barınmaz. Yarıştan birkaç saat evveli atlar, ahırlar ve çiftliklerden gelir, bir saat eyerlemeden sonra ahırlarında dinlenir, yarışır ve giderler. Bu sistemde hipodrom şekli olarak kendi içinde ikiye ayrılır.

Sabit Hipodromlar: Bunlar tribünü ve pistleri olan büyük şehir hipodromları.

Bunlar tribünü ve pistleri olan büyük şehir hipodromları. Seyyar Hipodromlar: Yanlış ifade etmiş olmayayım, şöyle bir şey; örneğin Fransa’da 224 hipodrom var fakat yarışı bilhassa taşrada olan hipodromlar seyyar, yılda iki hafta sonu yarış yapılan köy meraları. Buralara pist seyyar bariyerler getirilip natürel çime monte edilir, starting box, seyyar demonte tribün, çadır, restoran, TV ve oyun makineleri minibüsleriyle bir portatif hipodrom oluşturulur.

Amerikan Sistemi: Bizdeki gibi atların hipodromda barındığı sabit hipodromlar.

Pist konusuna gelince ABD’de her hipodromun kum pisti mevcut olup, sadece büyük merkez hipodromlarında çim pistleri vardır. Son yıllarda moda olan sentetik pist yani her türlü hava koşulunda kullanılabilen pistleri ilk ABD kullandı ve moda oldu. Avrupa’da takip etti ve ABD at sahipleri istemiyor diye çoğu yerde sentetik pisti iptal edilip tekrar kum piste döndü. Atçıların malumu ABD sürat meraklısıdır, bundan dolayı yarışları düz tesviye edilmiş kum pistlerde, kısa mesafelerde yapılır. Avrupa’ya gelince de aksine natürel çıkmış çim ve natürel eğimli, inişli çıkışlı pistleri ile klasik uzun mesafe yarışlar yapılır. Ülkemizde pistlerimiz tesviye edilmiş düz çim, kum ve sadece İstanbul’da sentetik pistlerdir. Eski zamanlarda kış ve yaz hipodromları vardı, yazları İstanbul ve Ankara (1978’de kapanana kadar), kışları İzmir ve Adana’da. Kış hipodromlarında sadece kum pist mevcuttu. Zamanla at sayısı arttıkça, hipodromlar arttı. Sırasıyla Bursa, Ankara, Urfa, Elazığ, Diyarbakır ve inşaat halindeki Antalya hipodromları yapıldı. Eğer TJK varlığını devam ettirirse Samsun ve Konya’da hipodrom yapmayı planlıyor. Gece yarışları için aydınlatmalar yapıldı ve şu anda her gün iki hipodromumuzda gece gündüz yarışları yapılmakta. Dolaysıyla çok fazla kullanılan pistlerimiz bozulmakta, İzmir ve Adana gibi sıcak yerlerdeki çim pistlerimiz bozulmakta ve de atçının tepkisine maruz kalmaktadır. Atçı tabi ki haklıdır, fakat pistlerimiz şartlara göre iyidir. Örneğin; İtalyan derbisinin yapıldığı çim pisti görseler, bizim en kötü çim pistimizden de kötü olduğunu göreceklerdir. Ama atçılarımız rahmetli Özal’dan sonra serbest yurt dışına çıktıklarından -daha önceleri dört yılda bir yurt dışı çıkış hakkınız vardı-, ve en popüler az kullanılan hipodromları gördükçe, yerli hipodromları beğenmemektedirler. Haklılar eskiden olanla idare edilirdi. Kısaca İngiliz Ata sözüyle yazıma son vereyim: insan bilmediğini, özlemez!