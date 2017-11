3 yaşlı safkan Arap taylarının, sezon içerisindeki Çanakkale Zaferi ve Haralar Koşusu ile birlikte bir diğer G1 mücadelesi olan Hatay Koşusu, Eylül ayının son günü, Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda gerçekleşti. Bu önemli koşunun 2017 yılı galibi Talip Öztürk’ün sahibi olduğu, Ahmet Kavran tarafından yetiştirilen, antrenörlüğünü ise Bahattin Dağ’ın yaptığı kır erkek safkan TALİPHAN oldu. Çim pistte 1600 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 500.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 1’i dişi, 12’si erkek 13 safkanın start aldığı koşunun ikinciliğini, kazanan TALİPHAN isimli safkanın burun farkı ile gerisinde GÜLE GÜLE Mustafa Çiçek idaresinde elde ederken, koşuyu süratlendiren isim olan YELTAY ile Selim Kaya idaresinde üçüncü, Özcan Yıldırım ile bu önemli mücadelede boy gösteren SELKUT tabelayı tamamlayan isim oldu.

