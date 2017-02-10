Hasan Tahsin Koşusu

İzmir Şirinyer Hipodromu’da düzenlenen, İzmir’in işgali sırasında Yunan askerlerine ilk kurşunu atan ve orada şehit edilen gazeteci/yazar Hasan Tahsin adına gerçekleşen koşuyu Muzaffer Can’ın CANKARDEŞLER isimli safkanı jokeyi Selim Kaya ile kazanmayı başardı. Geçmiş koşu performansları son derece parlak, 5+ yaşlı 6 safkan Arap atının katıldığı koşuda, iç kulvardan yaptığı etkili ataklar ile sonuca ulaşan CANKARDEŞLER isimli safkanın ardında ikinciliği, Halis Karataş ile koşuya katılan KIRDENİZ elde ederken, koşuyu kazanan CANKARDEŞLER isimli safkanın ekürisi FENERLİCAN Onur Öztürk ile üçüncü, Kadir Tokaçoğlu ile bu önemli mücadelede boy gösteren EYVAH UZUN MEHMET ise de dördüncü oldu. 110.000 TL birincilik ikramiyeli koşuda kazanan CANKARDEŞLER için koşunun bitiriş derecesi 1.49.30 olurken, farklar 5 Boy – 1,5 Boy – 2 Boy şeklinde sonuçlandı.