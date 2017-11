3+ yaşlı dişi safkan İngiliz atlarının katılımıyla İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda Harem Koşusu düzenlendi. 2017 yılı Harem Koşusu’nu dış kulvardan yaptığı etkili ataklar sonucunda, Mustafa Ülkan Delikan’ın sahibi olduğu, Lindum Partnership tarafından yetiştirilen, antrenörlüğünü ise Derya Ergin’in yaptığı 4 yaşındaki doru kısrak ISKRA jokeyi Halis Karataş ile kazanmayı başardı. Çim pistte 2100 metre mesafe üzerinden düzenlenen ve 350.000 TL birincilik ikramiyesi olan bu önemli koşuyu kazanan ISKRA ardında ikinciliğini, Gülerce ekürisi safkanlarından TATVAN İNCİSİ Selim Kaya ile elde ederken, Gökhan Kocakaya ile bu önemli mücadelede boy gösteren KAİNAT üçüncü, Kemal Kurt ekürisinin koşuda yer alan 4 kısrağından biri olan SWEET DEVOTION ise Ayhan Kurşun idaresinde tabelayı tamamlayan isim oldu.

