Haralar Koşusu İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda geçmiş koşu performansları başarılı tayların katılımıyla gerçekleşti. İstanbul yarış sezonu içerisindeki en önemli sınavlardan biri olan Haralar Koşusu’nu Ergun Kalabak’ın sahibi olduğu, Mustafa Kaya tarafından yetiştirilen kır dişi tay DÜŞLEM jokeyi Selim Kaya ile kazanmayı başardı. Kum pistte 1400 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 350.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 3 yaşlı 10 tayın start aldığı koşunun kazanan DÜŞLEM ardında ikinciliğini, Gökhan Kocakaya idaresindeki AKKULA elde ederken, ALTEPE Ahmet Çelik ile üçüncü, Halis Karataş ile bu önemli koşuya katılan SELKUT ise tabelayı tamamlayan isim oldu.

The following two tabs change content below.