Halide Edip Adıvar Koşusu

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun ev sahipliğinde, ünlü Türk roman yazarı Halide Edip Adıvar anısına gerçekleştirilen koşuyu Necdet Turan’ın sahibi olduğu, Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen GÖZYAŞI GECESİ isimli safkan, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı.
4+ yaşlı 9 Arap kısrağının çim pistte 1900 metre mesafede birincilik mücadelesi verdiği, birincilik ikramiyesi 130.000 TL olan koşudan; AMANKAYA ikinci olarak ayrılırken, KINALI KUZU üçüncü, RENGÜL’de dördüncü oldu.
The following two tabs change content below.
Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
Latest posts by Kaplanmedya (see all)
- Dünyadan Haberler - Eylül 6, 2017
- Türkiye’deki Lisanslı Kadın Seyis Sayısı Artıyor - Eylül 6, 2017
- Pony Club İzmir Enternasyonal Fuarı’nda - Eylül 6, 2017