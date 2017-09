Halide Edip Adıvar Koşusu

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun ev sahipliğinde, ünlü Türk roman yazarı Halide Edip Adıvar anısına gerçekleştirilen koşuyu Necdet Turan’ın sahibi olduğu, Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen GÖZYAŞI GECESİ isimli safkan, jokeyi Ahmet Çelik idaresinde kazandı.

4+ yaşlı 9 Arap kısrağının çim pistte 1900 metre mesafede birincilik mücadelesi verdiği, birincilik ikramiyesi 130.000 TL olan koşudan; AMANKAYA ikinci olarak ayrılırken, KINALI KUZU üçüncü, RENGÜL’de dördüncü oldu.

The following two tabs change content below.