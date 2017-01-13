H. Basri Karabucak Koşusu

TJK Eski Başkanlarından merhum Hasan Basri Karabucak adına düzenlenen koşu, Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlendi. Koşunun sonunda, Bülent Doğan’ın sahibi olduğu 4 yaşındaki al erkek safkan OĞLUM BERAT birinci oldu. 3+ yaşlı 9 safkan İngiliz atının start aldığı, kum pistte 1900 metre mesafeli koşuda ikinciliği, DIVINE HEART elde ederken, HOT CHOCOLATE üçüncü, CAMELOT ise tabelayı tamamlayan safkan oldu. Birincilik ikramiyesi 106.000 TL olan koşuyu kazanan OĞLUM BERAT için bitiriş derecesi 2.02.17 olurken, farklar 1 Boy – Baş – 2,5 Boy şeklinde gerçekleşti.