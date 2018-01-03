H. Basri Karabucak Koşusu

TJK Eski Başkanlarından merhum Hasan Basri Karabucak adına düzenlenen koşu Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlendi. Koşunun galibi geçen yıl olduğu gibi bir kez daha Bülent Doğan’ın sahibi ve İbrahim Halil Kendirci tarafından yetiştirilen, OĞLUM BERAT oldu. 110.000 TL birincilik ikramiyeli koşuyu kazanan OĞLUM BERAT için bitiriş derecesi 2.02.13 olurken farklar 3 boy – burun – 1 boy şeklinde sonuçlandı. 3+ yaşlı safkan 11 İngiliz atının start aldığı kum pist 1900 metre mesafeli koşuda ikinciliği HOT CHOCOLATE, üçüncülüğü AYRTON elde etti.

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