İzmir Şirinyer Hipodromu’nda, Ocak ayının ilk günü düzenlenen ve 4+ yaşlı İngiliz atlarının sezon içerisindeki en önemli sınavlarından biri olan Güzel İzmir Koşusu (Açık-A2) programın 5. mücadelesi olarak gerçekleşti. Başarılı safkanların kıyasıya bir mücadele verdiği 2017 yılı Güzel İzmir Koşusu’nu, Oğuz Dağlaroğlu’nun sahibi olduğu doru erkek safkan KINOWA jokeyi Halis Karataş ile kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Birincilik ikramiyesi 148.000 TL olan, kum pistte 1600 metre mesafede düzenlenen koşuda, kazanan KINOWA isimli safkanın ardında ikinciliği, Kadir Tokaçoğlu ile bu önemli mücadelede boy gösteren YALPAGAN elde ederken, Özcan Yıldırım idaresindeki BAVİ REŞ istikrarlı yarışlarına devam ederek mücadeleden üçüncü, son atakları ile BEDWULF ise Erhan Yavuz ile tabelayı tamamlayan isim oldu.