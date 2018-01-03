İzmir Şirinyer Hipodromu’nda düzenlenen ve programın da en önemli koşusu olma özelliğine sahip Göztepe Koşusu, 3 yaşlı safkan Arap taylarının katılımıyla gerçekleşti. 2017 yılı Göztepe Koşusu’nu Davut Kaya’nın sahibi olduğu, Mahmut Kaya tarafından yetiştirilen al erkek tay YELTAY değişen jokeyi Gökhan Gökçe ile kazanmayı başardı. Kum pistte 1400 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 110.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 3 yaşlı 11 safkan Arap tayının birincilik mücadelesi verdiği Göztepe Koşusu’nda kazanan tayın ardında ikinciliği, Halis Karataş idaresindeki SANBERK elde ederken, Barış Kurdu ile bu önemli mücadelede boy gösteren CÖMERT ÇOCUK üçüncü, TEKİNER ise Akın Sözen idaresinde tabelayı tamamlayan isim oldu.

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