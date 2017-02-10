Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Engel Atlama Yarışmaları

İstanbul Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen engel atlama yarışları iki gün sürdü. Binicilerin kıyasıya yarıştığı yarışmanın sonunda;

İASK Kupası Yeni ve Yıldız Biniciler 80 cm’de: Ilana Van’t Kouterhof isimli atıyla Janset Yeten birinci, Zsa Zsa isimli atıyla Doğa Karaduman ikinci ve Nastro De Cauville isimli atıyla Selin Özyar üçüncü oldu.

İASK Kupası Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Biniciler 80 cm’de: Cyra isimi atıyla Barkın Aydın birinci, Comedia Divine isimli atıyla Çelen Ekşi ikinci ve Aztec isimli atıyla Umut Kantoğlu üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni ve Yıldız Biniciler 95 cm’de: Poison I isimli atıyla Burak Alparslan birinci ve Nastro De Cauville isimli atıyla Selin Özyar ikinci oldu.

İASK Kupası Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 95 cm’de: Comengo Mosely isimli atıyla Makoto Mitsuhashi birinci, Cerinus S isimli atıyla Neylan Erceber ikinci ve Liberty Yd Hoefslag Z isimli atıyla Q Ayla Yıldırım üçüncü oldu.

Sarıyer Kaymakamlığı Kupası Yeni ve Yıldız Biniciler 105 cm’de: Rienne Va Plus isimli atıyla Eda Bozanoğlu birinci, Poison I isimli atıyla Burak Alparslan ikinci ve Zsa Zsa isimli atıyla Doğa Karaduman üçüncü oldu.

Sarıyer Kaymakamlığı Kupası Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 105 cm’de: Zalero Nb isimli atıyla Caner Karaağaç birinci, Cerinus S isimli atıyla Neylan Erceber ikinci ve Claus isimli atıyla Özer Benardete üçüncü oldu.

Sarıyer Belediyesi Kupası 115 cm’de: Sorento isimli atıyla Ahmet Berk Başeğmez birinci, Damaskus Dn isimli atıyla Eylül Karaduman ikinci ve Casandra isimli atıyla Gamze Gür üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni ve Yıldız Biniciler 90 cm’de: Zsa Zsa isimli atıyla Doğa Karaduman birinci, Ilana Van’t Kouterhof isimli atıyla Janset Yeten ikinci ve Nastro De Cauville isimli atıyla Selin Özyar üçüncü oldu.

İASK Kupası Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin Biniciler 90 cm’de: Comedia Divine isimli atıyla Çelen Ekşi birinci, Cyra isimli atıyla Barkın Aydın ikinci ve Carina 4 isimli atıyla Kaan Başel üçüncü oldu.

İASK Kupası Yeni ve Yıldız Biniciler 100 cm’de: Zsa Zsa isimli atıyla Doğa Karaduman birinci, Quanto isimli atıyla Doğa Karaduman ikinci ve Nastro De Cauville isimli atıyla Selin Özyar üçüncü oldu.

İASK Kupası Genç, Genç Yetişkin, Yetişkin, Yetişkin Pro Biniciler 100 cm’de: Chimay Dice isimli atıyla Seçil Artar birinci, Kordoba isimli atıyla Selin Bora ikinci ve Beaudermus isimli atıyla Çağrı Başel üçüncü oldu.

İASK Kupası 110 cm’de: Rienne Va Plus isimli atıyla Eda Bozanoğlu birinci, Vegas De La Buqueuse isimli atıyla Esra Nil Gorbon ikinci ve Chimay Dice isimli atıyla Seçil Artar üçüncü oldu.

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü Kupası 120 cm’de: Upsala Du Petit Bois Z isimli atıyla Hüsnü Dinç birinci, Dorina H isimli atıyla Deniz Üretmen ikinci ve Caloma Melloni isimli atıyla Dilara Pars üçüncü oldu.