Sevgili okuyucular, yazıma başlamadan hepinizin geçmiş bayramını kutlarım. Bu yazımda 25 Haziran’da gerçekleşen Gazi Koşusu’ndan bahsedeceğim. Gazi Koşusu Ulu Önder Atatürk’ümüz adına yapılan Türk derbisidir. Derbiden bahsedecek olursak, sözlüklerde mahalli takımların müsabakasıdır veya o ülkenin en iyi 3 yaşlı atlarının yarışıdır yazar. İlk olarak İngiltere Epsom Hipodromu’nda 1780’de derbi bölgesi ağası 12.’ci Earl of Derby tarafından başlatılmış 3 yaşlı safkan İngiliz atlarının yarışıdır. Her yılın Mayıs sonu veya Haziran başı yapılır. Ülkemizde de Haziran ayının son hafta sonu yapılır. Ayrıca ülkemizde, sadece ülkemizde doğan atlar katılabilir. Yani yabancı atlara ve ithal taylara kapalıdır. Zaten bu yüzden ülkemizin en prestijli yarışı olmasına rağmen enternasyonal katalog standartlarında listede gözükür; gurup yarışı değil. Her atçımızın rüyasıdır ve ülkemizdeki ikramiyesi en yüksek yarıştır. Buna ilaveten tayı, at sahibi yetiştirmişse ilave yarış ikramiyesinin %25’i yetiştiricilik primi alır ve bütün kaydiyelerde kazanana verilir. Tahmini bir milyon dolar. Bu sadece maddi yönü, ama atçılığa gönül verenler için manevi yönü daha ağır basar. Her atçının yüreğinde yatan aslandır. Bizim ailede bir sefer kendi yetiştirme atımız ve benim de yetiştirdiğim iki at Gazi Koşusu kazanma başarısı gösterdi. Yarış 22 tayın katılmasıyla gerçekleşiyor. Tabi ki puanı tutan en üst sıralamadaki taylar katılabiliyor. Bu koşunun bir özelliği daha, en çok seyircinin katıldığı bir yarıştır. Bazı yıllar 10.000 kişiyi bile aştı. TJK’nın ilk 28 yılında merkez Ankara olduğundan, Ankara’da yapılırdı. Taaki Ankara CHP’li Belediye Başkanı, 70’lerin sonunda Ankara Eski Hipodromu’nu kapatana kadar. Yerlerinden olan atçılar yarışı İstanbul’a taşıdılar ve o günden beri İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda yapılmaktadır. O CHP’li Belediye Başkanı’na göre atçılık, feodalite kalıntıları ve aristokratların sporu idi. Maalesef bu günlerde de başka görüşler mevcut. Halbuki At – Avrat – Silah denir. Milli sporumuzdur. Bunu sadece müşterek bahis olarak görmemek lazımdır, çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil etmiş, hiçbir şaibeye fırsat vermemiş, kendi bünyesinde 2000 kişi, dolaylı endüstrisiyle en az 200.000 kişiye ekmek kapısı ve de ülkemize en az 5 milyar TL yıllık vergi verir atçılık.

Burada yazıma son verirken tüm at sahiplerine başarılar ve atların ayakları düz bassın dileklerimle.