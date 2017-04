Galata Kulesi Koşusu’nu KECHICHE kazandı

11 Mart Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Galata Kulesi Koşusu’nu (Açık – A3); Lale M. Atman ’ın sahibi olduğu, jokey Halis Karataş ile start alan KECHICHE ( Elusive City – Madame Anne Peters / Selkirk) isimli safkan kazandı. 6 yaşındaki erkek safkan bu koşuyla birlikte 36. startında 11. birinciliğine ulaşmış oldu.

4+ yaşlı 8 safkan İngiliz atının, kum (sentetik) pistte 1500 metre mesafede birincilik mücadele verdikleri koşuda; Uğur Polat idaresindeki DAYIM BENIM (Lion Heart-St Clair Ridge/Indian Ridge) ikinciliği elde ederken, Akın Sözen ile start alan SON OF A LEGEND (Lion Heart- Filik/Eagle Eyed) üçüncü, Özcan Yıldırım ile start alan ZU HAT (Kaneko-Mitrailette/Miswaki) da dördüncü oldu.

Birincilik ikramiyesi 97.000 TL olan koşuda; kazanan KECHICHE için bitiriş derecesi 1.30.61 olurken, farklar ise 1/2 Boy – 1/2 Boy – 1/2 Boy şeklinde sonuçlandı.

