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Galata Kulesi Koşusu’nu KECHICHE kazandı

03 Nisan 2017 by in Yarışlar - No Comments
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11 Mart Cumartesi günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Galata Kulesi Koşusu’nu (Açık – A3); Lale M. Atman’ın sahibi olduğu, jokey Halis Karataş ile start alan KECHICHE (Elusive City – Madame Anne Peters / Selkirk) isimli safkan kazandı. 6 yaşındaki erkek safkan bu koşuyla birlikte 36. startında 11. birinciliğine ulaşmış oldu.

4+ yaşlı 8 safkan İngiliz atının, kum (sentetik) pistte 1500 metre mesafede birincilik mücadele verdikleri koşuda; Uğur Polat idaresindeki DAYIM BENIM (Lion Heart-St Clair Ridge/Indian Ridge) ikinciliği elde ederken, Akın Sözen ile start alan SON OF A LEGEND (Lion Heart- Filik/Eagle Eyed) üçüncü, Özcan Yıldırım ile start alan ZU HAT (Kaneko-Mitrailette/Miswaki) da dördüncü oldu.

Birincilik ikramiyesi 97.000 TL olan koşuda; kazanan KECHICHE için bitiriş derecesi 1.30.61 olurken, farklar ise 1/2 Boy – 1/2 Boy – 1/2 Boy  şeklinde sonuçlandı.

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Kaplanmedya

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