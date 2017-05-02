Federasyonumuzun Atı Dadjak Podyumda

San Giovanni Di Marignano İtalya’da koşulan 145 cm yarışmasında parkuru hatasız tamamlayan Olimpik Sporcumuz Ömer Karaevli üçüncü oldu.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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