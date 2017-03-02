Ergenekon Koşusu’nu POYRAZ ATEŞİ kazandı

19 Şubat Pazar akşamı Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen ve sezonun 4 yaşlı Arap atları için önemli mücadelelerinden biri olan Ergenekon Koşusu (Açık-G3/DHÖ) programın 4. koşusu olarak düzenlendi. 2017 yılı Ergenekon Koşusu’nu, Mehmet Şimşek‘in sahibi olduğu, al erkek safkan POYRAZ ATEŞİ (Ateştopu – Aycanım / Volga 2) jokeyi Ahmet Çelikidaresinde kazanmayı başardı.