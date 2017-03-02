http://3applesphotography.com/

Ergenekon Koşusu’nu POYRAZ ATEŞİ kazandı

02 Mart 2017 by in Yarışlar - No Comments
1 (1)

19 Şubat Pazar akşamı Adana Yeşiloba Hipodromu’nda düzenlenen ve sezonun 4 yaşlı Arap atları için önemli mücadelelerinden biri olan Ergenekon Koşusu (Açık-G3/DHÖ) programın 4. koşusu olarak düzenlendi. 2017 yılı Ergenekon Koşusu’nu, Mehmet Şimşek‘in sahibi olduğu, al erkek safkan POYRAZ ATEŞİ (Ateştopu – Aycanım / Volga 2jokeyi Ahmet Çelikidaresinde kazanmayı başardı.

  • pinterest
  • facebook
  • twitter
  • google
  • delicious
  • digg
  • linkedin
  • stumbleupon

Related Posts

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.