Dünyadan Haberler

Boran Demir

Samorin Slovakya’da Avrupa Şampiyonası hazırlık yarışmalarına katılan binici Boran Demir CSICh yarışmasında 130cm’de Lou Lou isimli atı ile birinci olurken, aynı gün koşulan 125 cm yarışmasında Alex VK isimli atı ile ikinci oldu.

Kumru Say

Valkenswaard CSIJ yarışmalarına katılan Genç Binici Kumru Say Canterbury 10 isimli atı ile CSIJ yarışmasının 140cm finalinde hatasız 8. oldu.

Necmi Eren

Almanya’da düzenlenen ulusal yarışması Reitverein 1952 kapsmında düzenlenen Häfner GmbH Ausbau und Fassade yarışmasında SIEC Nectar Des Roches adlı atı ile 1. Corelie adlı atı ile de 2. oldu.

German Friendship’s Yarışmaları

Herford Almanya’da düzenlenen 2017 German Friendships yarışmalarına Türkiye’den Yıldız binici Lara Emre ve Genç Milli binici Aleyna İrten temin edilen atlar ile ülkemiz temsil ettiler. Bir festival havasında geçekleşen yarışmalar kapsamında iki sporcumuz da iyi performans sergilediler.

Pony Engel Atlama ve At Terbiyesi Avrupa Şampiyonaları

Kaposvar Macaristan’da düzenlenen Pony Engel Atlama ve At Terbiyesi Avrupa Şampiyonaları kapsamında Türkiye Pony At Terbiyesi Milli Takımı ülkemizi 4 kişilik bir takım ile temsil etti. Takım sporcuları Debora Debi Haviyo, Defne Canlı, Dila Gevrekyan ve Yağmur Öztürk ve ekip Şefleri Ela Acar olarak Türk Milli Takımı Kaposvar Macaristan’da 17 ülke arasında ter döktü.

