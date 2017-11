İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda, merhum Asli Üyemiz A. Hücum Tulgar Koşusu ve Bakırköy Kaymakamlığı Koşusu ile birlikte, programın bir diğer önemli randevusu olan Dumlupınar Koşusu, programın 5. mücadelesi olarak gerçekleşti. Türk Arap atçılığının son yıllarında ciddi başarılara ulaşmış 4+ yaşlı safkan Arap atlarının kıyasıya bir mücadele verdiği koşuyu, Muzaffer Can’ın sahibi ve yetiştiricisi olduğu 6 yaşındaki al erkek safkan CANKARDEŞLER jokeyi Selim Kaya idaresinde kazanmayı başardı. Çim pistte 1400 metre mesafe üzerinden düzenlenen, 200.000 TL birincilik ikramiyesi olan ve 1’i dişi, 9’u erkek 10 safkanın start aldığı koşunun ikinciliğini, Özcan Yıldırım idaresindeki AKARÇAY elde ederken, koşuya katılan 4 yaşlı isimlerden biri olan ADINI SEN KOY Halis Karataş ile üçüncü, Sadettin Boyraz ile bu önemli mücadelede yer alan ERKMEN ise tabelayı tamamlayan isim oldu.

The following two tabs change content below.