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Derin Demirsoy Lanaken CSI3* Yarışmalarında 3. Oldu!

02 Mayıs 2017 by in At Haber - No Comments
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Geçtiğimiz ay Beçika Lanaken’de, düzenlenen CSI3* yarışmaları kapsamında 11 Nisan ve 16 Nisan tarihinde koşulan 150 cm yarışmasında Milli Sporcumuz Derin Demirsoy ‘Harry K’ adlı atı ile her iki yarışmada da üçüncü oldu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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