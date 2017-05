Derin Demirsoy Lanaken CSI3* Yarışmalarında 3. Oldu!

Geçtiğimiz ay Beçika Lanaken’de, düzenlenen CSI3* yarışmaları kapsamında 11 Nisan ve 16 Nisan tarihinde koşulan 150 cm yarışmasında Milli Sporcumuz Derin Demirsoy ‘Harry K’ adlı atı ile her iki yarışmada da üçüncü oldu.

