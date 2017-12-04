Derin Demirsoy CSI4*-W Yarışmalarında İkinci Oldu

Doha’da düzenlenen CSI4*-W yarışmalarında Milli Binici Derin Demirsoy Dadjak Ter Puttenen ile 145 cm’de ikinci oldu. Aynı yarışmada Derin Demirsoy Harry K isimli atıyla 160 cm Grand Prix müsabakasında dördüncü, Dadjak Ter Puttenen ile 145 cm Small Grand Prix müsabakasında dördüncü oldu.
Al Rayyan’da düzenlenen CSI4*-W yarışmalarında Milli Binici Derin Demirsoy Dadjak Ter Puttenen ile 145 cm Small Grand Prix müsabakasında birinci oldu. Aynı yarışmada ise Harry K isimli atıyla 160 cm Grand Prix müsabakasında beşinci oldu.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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