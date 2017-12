Derin Demirsoy CSI4*-W Yarışmalarında İkinci Oldu

Doha’da düzenlenen CSI4*-W yarışmalarında Milli Binici Derin Demirsoy Dadjak Ter Puttenen ile 145 cm’de ikinci oldu. Aynı yarışmada Derin Demirsoy Harry K isimli atıyla 160 cm Grand Prix müsabakasında dördüncü, Dadjak Ter Puttenen ile 145 cm Small Grand Prix müsabakasında dördüncü oldu.

Al Rayyan’da düzenlenen CSI4*-W yarışmalarında Milli Binici Derin Demirsoy Dadjak Ter Puttenen ile 145 cm Small Grand Prix müsabakasında birinci oldu. Aynı yarışmada ise Harry K isimli atıyla 160 cm Grand Prix müsabakasında beşinci oldu.

