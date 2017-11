Bu yıl 38.’si düzenlenen Cumhuriyet Koşusu’nu, Nimet Arif Kurtel’in sahibi olduğu, Mozaik Şar. San. Ltd. Şti. tarafından yetiştirilen, antrenörlüğünü ise Cuma Demir’in yaptığı, 4 yaşındaki al erkek safkan GÜRSU jokeyi Uğur Polat ile 1.46.69’luk derece yaparak kazandı. Arap atları için sezonun son ve en önemli mücadelelerinden olan, 1.200.000 TL birincilik ikramiyeli Cumhuriyet Koşusu’nda bu yıl 3+ yaşlı 11 Arap atı start aldı. Koşunun ikinciliğini, Besire Gündüzeli’nin sahibi olduğu, Halis Karataş idaresindeki SEMEND elde ederken, Necdet Turan’ın sahibi olduğu GÖZYAŞI GECESİ Akın Sözen ile üçüncü, dördüncülük içinse Muzaffer Can’ın sahibi olduğu CANKARDEŞLER ve Uğur Kazancı’nın sahibi olduğu SAADIN GÜCÜ at başı olarak mücadeleden ayrılan isimler oldu.

The following two tabs change content below.