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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Koşusu

13 Ocak 2017 by in Yarışlar - No Comments
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Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Koşusu’nu, Hürol Karahanoğlu’nun sahibi olduğu DUQUAN jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde kazandı. Bugün 28. startını gerçekleştiren 4 yaşındaki safkan bu galibiyetiyle birlikte kariyerindeki 14. birinciliğini elde etti.

3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen kum pistteki 1400 metre mesafeli koşuya 9 safkan katıldı. Gecenin bu önemli koşusunda ikinciliği AKINŞAH elde ederken, LAGUARDIA üçüncü, DIVINE HEART isimli safkan da dördüncü olarak tamamladı.

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