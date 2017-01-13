Adana Yeşiloba Hipodromu’nda gerçekleştirilen Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Koşusu’nu, Hürol Karahanoğlu’nun sahibi olduğu DUQUAN jokeyi Ayhan Kurşun idaresinde kazandı. Bugün 28. startını gerçekleştiren 4 yaşındaki safkan bu galibiyetiyle birlikte kariyerindeki 14. birinciliğini elde etti.

3+ yaşlı safkan İngiliz atlarına mahsus olarak düzenlenen kum pistteki 1400 metre mesafeli koşuya 9 safkan katıldı. Gecenin bu önemli koşusunda ikinciliği AKINŞAH elde ederken, LAGUARDIA üçüncü, DIVINE HEART isimli safkan da dördüncü olarak tamamladı.