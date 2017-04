CSIAm / CDI Yarışmaları – İspanya

CSIAm Yarışmaları – İspanya

2 – 5 Mart 2017 tarihleri arasında Dortmund Almanya’da düzenlenen CSIAm yarışmaları kapsamında Kumru Say, 3 Mart 2017 tarihinde koşulan 140 cm CSIAm A yarışmasında ‘Snoopnose’ adlı atıyla ikinci, 5 Mart 2017 tarihinde koşulan 140cm CSIAm A yarışmasında ise yine aynı atıyla üçüncü Oldu.

CDI Yarışmaları – İspanya

Yağmur Öztürk, 9 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında Valencia İspanya’da düzenlenen CDI yarışmaları kapsamında ‘Icarus Van de Bulksehoeve’ adlı ponisi ile Pony Riders Team Testin’de %64.546 alarak ikinci, Pony Riders Individual Testin’de %68.455 alarak birinci oldu. Yarışmanın son gününde koşulan Pony Rider’s Kur to Music’te ise %69,917 alarak ikinci oldu.

