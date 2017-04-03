CSIAm / CDI Yarışmaları – İspanya

CSIAm Yarışmaları – İspanya
2 – 5 Mart 2017 tarihleri arasında Dortmund Almanya’da düzenlenen CSIAm yarışmaları kapsamında Kumru Say, 3 Mart 2017 tarihinde koşulan 140 cm CSIAm A yarışmasında ‘Snoopnose’ adlı atıyla ikinci, 5 Mart 2017 tarihinde koşulan 140cm CSIAm A yarışmasında ise yine aynı atıyla üçüncü Oldu.
CDI Yarışmaları – İspanya
Yağmur Öztürk, 9 – 12 Mart 2017 tarihleri arasında Valencia İspanya’da düzenlenen CDI yarışmaları kapsamında ‘Icarus Van de Bulksehoeve’ adlı ponisi ile Pony Riders Team Testin’de %64.546 alarak ikinci, Pony Riders Individual Testin’de %68.455 alarak birinci oldu. Yarışmanın son gününde koşulan Pony Rider’s Kur to Music’te ise %69,917 alarak ikinci oldu.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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