Çocuklar İçin Hafta Sonu;“Fareli Köyün Klarnetçisi” İle Masal, Müzik Ve Oyun Demek!

Çocukların masal ve müzik dolu Pazar eğlencesi “Fareli Köyün Klarinetçisi” oyunu; KATS Sahne’de! 6-10 yaş grubu çocuklara hitap eden “Fareli Köyün Klarnetçisi”ni izlemeye gelen minik misafirler, isterlerse gösteri sonrası, yeteneklerini keşfedebilecekleri çok eğlenceli bir Drama Atölyesi’ne de katılabiliyorlar.

Robert Browning’in kaleme aldığı, 1284’te bir gün Hamelin köyünde yaşayan çocukların köyü terk etme hikâyesini ve kaçış hikâyesinde çocukların başlarına gelenleri anlatan ünlü masal “Fareli Köyün Kavalcısı”, daha sonraları müzikli masal gösterisine dönüştürüldü. Dünyada büyük ilgi gören müzikli masal gösterisi, ünlü perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu tarafından yeniden yorumlanarak “Fareli Köyün Klarnetçisi” adıyla çocuklar için sahneye taşındı. Gösterinin ardından gerçekleştirilen atölyede çocuklar, kendine güven, vücut kontrolü ve ekip çalışması üzerine eğitim alarak hem hayal güçlerini hem de birlikte hareket edebilme yeteneklerini geliştiriyor. 40 dakika süren atölyede, aileler de çocuklarını izleme ve değerlendirme imkânı buluyorlar.