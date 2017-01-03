Yeni başlayanlar için en sık karşılaşılan sorulardan birine değinmek istiyorum. Fotoğrafa meraklı olan arkadaşlarımız ilk önce şu soruyu soruyor; Nikon mu, Canon mu? Benim verdiğim cevap da hep aynıdır. Nasıl ki araba alacağımız zaman modeller arasında kıyaslama yaparız makinelerde de durum böyle. Nikon’un mesela diyelim ki D800 modeli Canon’un birçok modelinden üstündür. Canon’un 5D Mark3 modeli ise Nikon’un birçok modelinden çok çok üstündür. Burada en doğru olan alacağımız makine ile eş değer segmentte olan cihazlara bakmak. Benim için önemli olan bakış açısı. Her iki model de çok başarılı ve ikisini de tercih edebilirsiniz. Bu tarz teknik durumları geride bırakınca iş kendimizi geliştirmeye kalıyor. Şiddetle tavsiyem bol bol fotoğraf izleyin, fotoğrafın nasıl çekilmiş olabileceğini sorgulayın. Güzel bir fotoğraf deyip geçmeyin biraz daha zaman ayırarak inceleyin.
Canon mu Nikon mu?
03 Ocak 2017 by Kaplanmedya in Köşe Yazarları Kadir Çivici Köşe Yazarları - No Comments
Previous Story
Ayağı Kırılan Ata Ne Yapılır?
Next Story
Sadettin Atığ
Related Posts
-
-
At’la Terapi Mucizesi
-
Atlı Dayanıklılık için At Seçimi, Bakımı ve Çalıştırılması
-
Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonası’nda Büyük Başarı
-
Atlarda Üreme ve Üretim
-
Gebe Kısrakların Bakımı
-
Atlar Kontrolden Çıkmadan…
-
İskeçe’de Endülüs Atları
-
“Kızı alacaksın, ata bindireceksin, dörtnala koşturtacaksın, hayatta kalırsa onunla evleneceksin”
-
Branşın Popüler Sorunları