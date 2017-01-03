Canon mu Nikon mu?

Yeni başlayanlar için en sık karşılaşılan sorulardan birine değinmek istiyorum. Fotoğrafa meraklı olan arkadaşlarımız ilk önce şu soruyu soruyor; Nikon mu, Canon mu? Benim verdiğim cevap da hep aynıdır. Nasıl ki araba alacağımız zaman modeller arasında kıyaslama yaparız makinelerde de durum böyle. Nikon’un mesela diyelim ki D800 modeli Canon’un birçok modelinden üstündür. Canon’un 5D Mark3 modeli ise Nikon’un birçok modelinden çok çok üstündür. Burada en doğru olan alacağımız makine ile eş değer segmentte olan cihazlara bakmak. Benim için önemli olan bakış açısı. Her iki model de çok başarılı ve ikisini de tercih edebilirsiniz. Bu tarz teknik durumları geride bırakınca iş kendimizi geliştirmeye kalıyor. Şiddetle tavsiyem bol bol fotoğraf izleyin, fotoğrafın nasıl çekilmiş olabileceğini sorgulayın. Güzel bir fotoğraf deyip geçmeyin biraz daha zaman ayırarak inceleyin.