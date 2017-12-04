Can İnce CSI1* Milano Winter Show’da Birinci Oldu

04 Aralık 2017 by in At Haber - No Comments
Can İnce (1)

Can İnce, İtalya’da düzenlenen CSI1* Milano Winter Show Engel Atlama Yarışmaları Grand Prix’de SIEC Zappa isimli atıyla birinci oldu.

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Kaplanmedya

Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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