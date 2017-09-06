Bursa Hipodromu’nun Önemli Konukları Vardı

Nilüfer Belediyesi, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinden 30 kişilik bir grup Bursa Osmangazi Hipodromu’na misafir oldu. Piknik alanında kendileri için düzenlenen öğle yemeğinin ardından, hipodromu gezen misafirler, atları severek vakit geçirdi. Sonrasında Şeref Tribünü’nde günün koşularını izleyerek keyifli zaman geçirdiler.
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Kaplanmedya
Önce Türkiye’nin şuan ki tek at sevgisi ve binicilik kültürü dergisi At Dünyası, ardından Türkiye’nin en çok okunan, takip edilen golf dergisi Türkiye’de ve Dünyada Golf. Ve tabi ki turizmin nabzını tutan Turizm Life, cemiyet hayatındaki gelişmeleri takip ettiğiniz Bestlife… Tüm bu yayınlar; kuruluşlarından bugüne Kaplanmedya Yayıncılık bünyesinde yayın hayatlarına devam etmektedirler.
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