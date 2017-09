Bursa Hipodromu’nun Önemli Konukları Vardı

Nilüfer Belediyesi, İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi sakinlerinden 30 kişilik bir grup Bursa Osmangazi Hipodromu’na misafir oldu. Piknik alanında kendileri için düzenlenen öğle yemeğinin ardından, hipodromu gezen misafirler, atları severek vakit geçirdi. Sonrasında Şeref Tribünü’nde günün koşularını izleyerek keyifli zaman geçirdiler.

